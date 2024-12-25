Зінченки на Різдво замилували дочками в однакових сукнях та песиками у піжамах. Фото

Марія Мельник 25 грудня, 10:30
Зінченки з доньками біля ялинки
фото з Instagram

Один з найвідоміших українських футболістів Олександр Зінченко з дружиною Владою та дітьми, 3-річною Євою і 1-річною Леєю, привітали фанатів з Різдвом.

Родина влаштувала домашню сімейну зйомку на тлі прикрашеної ялинки.

Для затишних фото Зінченки обрали картаті піжами, які вдягнули навіть на песиків.


"З Різдвом Христовим! Нехай Господь оберігає вашу родину та благословляє на добрі справи", - написали Зінченки.

Зінченки з доньками і песиками

Компанію родині склали ще 2 фотогенічних друга

Єва та Лея Зінченки

Батьки люблять фотографувати доньок і від самого народження не приховували їх від аудиторії

Лея показала язика

Маленька бешкетниця Лея

Єва з пухнастиками
А що ще дивитися у такий день?

А що ще дивитися у такий день?

Нагадаємо, 24-го серпня 2020-го Олександр та Влада влаштували гучне весілля. У 2021 Влада народила донечку Єву, а у серпні 2023-го Лею.

Раніше ТаблоID розказував про цікаві подробиці сімейного життя Зінченків.

Читайте також:

Настя "з Уханя" Зінченко вагітна від ексголови ДМС Соколюка

Кози, сіно та бантик: Зінченко привітав донечку з 2-річчям та показав її серед поля

Найпалкіші вболівальниці: Зінченко з дружиною та дочками замилували фемілі-луком на стадіоні в Лондоні. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів