Зінченки на Різдво замилували дочками в однакових сукнях та песиками у піжамах. Фото
Один з найвідоміших українських футболістів Олександр Зінченко з дружиною Владою та дітьми, 3-річною Євою і 1-річною Леєю, привітали фанатів з Різдвом.
Родина влаштувала домашню сімейну зйомку на тлі прикрашеної ялинки.
Для затишних фото Зінченки обрали картаті піжами, які вдягнули навіть на песиків.
"З Різдвом Христовим! Нехай Господь оберігає вашу родину та благословляє на добрі справи", - написали Зінченки.
Нагадаємо, 24-го серпня 2020-го Олександр та Влада влаштували гучне весілля. У 2021 Влада народила донечку Єву, а у серпні 2023-го Лею.
Раніше ТаблоID розказував про цікаві подробиці сімейного життя Зінченків.
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