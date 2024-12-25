Зінченки на Різдво замилували дочками в однакових сукнях та песиками у піжамах. Фото

Один з найвідоміших українських футболістів Олександр Зінченко з дружиною Владою та дітьми, 3-річною Євою і 1-річною Леєю, привітали фанатів з Різдвом.

Родина влаштувала домашню сімейну зйомку на тлі прикрашеної ялинки.

Для затишних фото Зінченки обрали картаті піжами, які вдягнули навіть на песиків.

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"З Різдвом Христовим! Нехай Господь оберігає вашу родину та благословляє на добрі справи", - написали Зінченки.

Компанію родині склали ще 2 фотогенічних друга

Батьки люблять фотографувати доньок і від самого народження не приховували їх від аудиторії

Маленька бешкетниця Лея

А що ще дивитися у такий день?

Нагадаємо, 24-го серпня 2020-го Олександр та Влада влаштували гучне весілля. У 2021 Влада народила донечку Єву, а у серпні 2023-го Лею.

Раніше ТаблоID розказував про цікаві подробиці сімейного життя Зінченків.