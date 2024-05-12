"Моя найбільша винагорода": дружина Зінченка замилувала фото з маленькими доньками в однакових сукнях

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада показала підписникам нові фото з доньками.

Знімками вона поділилася в Instagram.

На фото 28-річна Влада позує з донечками - 2-річною Євою та 10-місячною Леєю.

"Мої донечки. Моє щастя та щоденна радість. Дякую, що подарували мені стільки нових сенсів у житті. Бути вашою мамою - моя найбільша винагорода. З Днем Матері, дорогі матусі", - написала вона.

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Фото Instagram Влади Зінченко

Нагадаємо, у серпні минулого року Олександр та Влада Зінченко відсвяткували третю річницю шлюбу.

Як відомо, вони зіграли пишне весілля під Києвом у 2020-му році, на якому футболіст навіть пустив сльозу.