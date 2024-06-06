Ледь впізнати: Дантес ошелешив гламурним образом та мейкапом зі штучними віями
6 червня, 10:30
Співак Володимир Дантес ошелешив кардинальною зміною образу.
Завдяки роботі зіркового візажиста Єгора артист постав перед публікою з довгими віями, срібними нігтями та у блакитній шубі.
До речі, раніше перевтілення від рук Єгора зазнала і співачка Ірина Білик.
Нагадаємо, днями Дантес звітував про похід до військкомату. Виконавець розказав, що причиною цьому стала необхідність оновлення даних в ТЦК.
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