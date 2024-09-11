Сирники від Остапчука: шоумен дав рецепт і розкрив ключовий лайфхак

Рецепт сирників 2.0 від Остапчука скрін з Instagram

Шоумен Володимир Остапчук показав рецепт фірмових сирників, які приготував для своєї вагітної дружини Катерини.

У своєму Instagram він також розказав про лайфхак для ідеальної форми виробів з сиру.

Для приготування знадобиться: 350 г. кисломолочного сиру 9%, 3 ст. л. борошна, 1 яйце, 2 ст. л. цукру, 0,5 чайних ложки солі.

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"Усю масу перемішуємо і збиваємо у блендері. Смажити на пательні, потім в духовку на 6 хвилин (220 градусів)", - радить він.

У такий спосіб формуємо сирники склянкою

І прикрашаємо ягодами та фруктами. Катерина додала згущене молоко

А поки Остапчук годує свою вагітну кохану, його ексдружина Христина Горняк продовжує спроби поділити їхнє спільнє майно. Раніше вона пояснила, чому не має бажання звертатися по допомогу до суду.