Сирники від Остапчука: шоумен дав рецепт і розкрив ключовий лайфхак
Шоумен Володимир Остапчук показав рецепт фірмових сирників, які приготував для своєї вагітної дружини Катерини.
У своєму Instagram він також розказав про лайфхак для ідеальної форми виробів з сиру.
Для приготування знадобиться: 350 г. кисломолочного сиру 9%, 3 ст. л. борошна, 1 яйце, 2 ст. л. цукру, 0,5 чайних ложки солі.
"Усю масу перемішуємо і збиваємо у блендері. Смажити на пательні, потім в духовку на 6 хвилин (220 градусів)", - радить він.
А поки Остапчук годує свою вагітну кохану, його ексдружина Христина Горняк продовжує спроби поділити їхнє спільнє майно. Раніше вона пояснила, чому не має бажання звертатися по допомогу до суду.
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