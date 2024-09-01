"Зомлів від задоволення": Клопотенко показав рецепт "гастророзпусти" з кавуном. Відео

Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Відомий шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко спантеличив мережу черговою "гастропровокацією" та "гастророзпустою". Цього разу він вирішив приготувати пасту з кавуном.

Євген зазначив, що це його відповідь на піцу з ананасами.

"Я зомлів від задоволення, коли це спробував", - зізнався він.

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Клопотенко розповів, що для приготування такої пасти потрібні томати, спагеті, біле вино та, власне, кавун.

"Подрібнюєте томати, обсмажуєте на пательні з сухим білим вином, додаєте сюди пасту і обсмажуєте ще близько хвилини. А потім викладаєте зверху шматочки соковитого холодного кавуна. І відкриваєте для себе зовсім нову насолоду. Цьом", - написав кухар.

Основні інгредієнти пасти

А ви б скуштували пасту з кавуном?

Нагадаємо, це не перша гастропровокація Євгена Клопотенка. Наприклад, якось він показував рецепт снеку з обжареного весняного цвіту.

Як відомо, одного разу Клопотенко зізнався, що у нього є "соціально недопустима" мрія викрасти дівчину.