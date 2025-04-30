Драпірування, баска і обережно з ременем: стилістка розповіла, як підкреслити талію

Стилістка та блогерка Галина Денисюк дала корисні поради, як створити вдалий силует для будь-якого типу фігури Фото instagram

Правильно підібраний одяг здатен творити дива, створюючи ідеальний силует. Стилістка Галина Денисюк спеціально для ТаблоID розповіла, як за допомогою одягу можна гармонізувати фігуру, приховати живіт і зробити акцент на талії.

За її словами, головне правило — працювати з візуальною геометрією. Якщо у вас вузькі плечі, то додавайте акценти у верхній частині образу: обирайте фактурні тканини, моделі з плечиками або широкими комірами. А коли домінують стегна — варто візуально врівноважити їх за допомогою об'ємного верху.

"Я завжди кажу: не ховайте те, що "неідеальне", а відтінюйте іншим. Наприклад, якщо хвилює живіт — додайте уваги до плечей, ключиці, прикрасами або кольором. Баланс — це гра акцентів", — радить Галина.

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Варіант аутфіту, який візуально збільшує плечі Фото instagram

Один із найефективніших способів візуально приховати живіт — це високі посадки. Спідниці або брюки з високою талією ніби "підтягують" живіт і роблять фігуру більш пропорційною. Добре працюють також сукні з драпіруванням, запахом або зі щільного трикотажу — вони тримають форму і не підкреслюють недоліки.

Галина рекомендує спробувати високі посадки у своєму гардеробі Фото з сайту loredzo

Стилістка застерігає від занадто обтислих речей або ременів, що врізаються в тіло, оскільки це лише "привертає увагу до проблемної зони"

Сукня з запахом - універсальна річ у гардеробі Фото з сайту selfieleslie

Щоб зробити акцент на талії, Денисюк радить звернути увагу на класичні та перевірені фасони:

сукні з запахом, які пасують практично всім;

топи з баскою — вони формують силует " пісочного годинника " ;

пояси, але не обов’язково широкі, іноді досить тонкого ремінця, щоб створити акцент.

"Ще один лайфхак: контраст кольорів між верхом і низом або "кольоровий блок" на талії — дуже добре малює силует", — додала стилістка.

Топи з баскою не тільки приховають живіт, але й додадуть легкості вашому образу Фото з сайту j-a-s-m-i-n-e.com

А ще Галина розповіла, які три елементи гардероба підійдуть кожному типу фігури. Вона також розкрила інші модні секрети, які ви можете прочитати в її повному інтерв'ю на ТаблоID.