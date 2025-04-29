Стилістка назвала 3 речі, які підійдуть будь-якому типу фігури. Фото

Стилістка та блогерка Галина Денисюк радить жінкам звернути увагу на свій тип фігури і топ речей, які підходять усім Фото з Instagram

"Тип фігури - це архітектура тіла", - каже стилістка Галина Денисюк і додає, що дуже важливо знати свій тип, аби вдало підкреслювати красу та індивідуальність одягом.

Спеціально для ТаблоID Галина назвала топ речей, які є універсальними для всіх фігур.

"Ви можете мати найкращу сукню з колекції Chanel, але якщо вона не "ляже" на вашу фігуру, вона втратить 70% своєї сили. Тип фігури — це архітектура тіла. І якщо ви розумієте, як працює ваша "будова", то одяг стає не просто прикриттям, а інструментом. Він витягує талію, врівноважує стегна, додає зросту чи об’єму там, де треба. Це як магія, тільки без чарівної палички", - запевняє стилістка.

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"Є декілька "універсалів", які я б прописала кожній жінці: жакет прямого крою — він чудово структурує верх і працює і з сукнями, і з джинсами. Сорочка вільного силуету — вона чудово балансує верх і низ, її можна заправляти, носити навипуск, підв’язувати. Прямі або злегка розкльошені джинси — вони підходять 90% жінок, головне — посадка", - перелічила Галина. ⠀

Сорочка вільного крою підійде усім - головне знайти свій варіант носіння Фото з Instagram

"Але ключ не в тому, щоб просто мати ці речі. А в тому, як ви їх адаптуєте: підкрутили рукав, додали ремінь, обрали правильну довжину — і річ вже "працює" на вас", - додала Денисюк.

Прямі або трішки розкльошені джинси - теж універсал серед речей Фото з Instagram

Крім того, стилістка розповіла, які речі допоможуть зробити образ гармонійним незалежно від силуету.

"Пропорції. Навіть наймодніший одяг може "провалитися", якщо він порушує баланс. Якщо об’єм внизу — збережіть лаконічність верху, і навпаки.

Точка фокусу. Завжди має бути щось одне головне — наприклад, яскрава помада, масивні сережки або нестандартний крій. Не розпорошуйте увагу, а "ведіть" погляд.

Тканина. Часто недооцінюють. Але текстура, якість і "поведінка" тканини в русі — це те, що робить навіть найпростішу сукню розкішною або… звичайною".

Більше про те, які речі пасують різним типам фігури, читайте в повному інтерв'ю Галини Денисюк на ТаблоID.