"Краса — не у формі, а в тому, як ви її обігруєте": стилістка Денисюк про вибір одягу під типи фігури і 3 універсальні речі для кожного

Кожна людина унікальна - від характеру і досвіду до особливостей тіла. А що як додати до пізнання себе ще й розуміння свого типу фігури? Це можливість розкритися і побачити себе по-новому. А як це зробити максимально екологічно та на користь?

ТаблоID поспілкувався зі стилісткою та інфлюенсеркою Галиною Денисюк про те, який одяг обрати за вашим типом фігури, як позбутися стереотипів та полюбити своє тіло.

Тип фігури

— З чого ви радите почати тим, хто хоче зрозуміти, як підібрати одяг за типом фігури?

— Почати треба з дзеркала і чесного діалогу з собою. Не з критики, не з "у мене тут забагато, а тут замало", а з прийняття. Станьте перед дзеркалом у білизні або обтислому одязі й уважно подивіться на себе — яка у вас лінія плечей? Які стегна? Є талія чи вона м’яко переходить у стегна? А потім виміряйте себе: плечі, талію, стегна. Це не про цифри, це про пропорції. І вже тоді починайте досліджувати — який у вас тип фігури, який фасон вам візуально подобається. Я завжди кажу: не стиль під фігуру, а фігуру — під себе. Бо краса — не у формі, а в тому, як ви її обігруєте.

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Галина Денисюк - за чесний діалог із собою Фото з особистого архіву

— Чому варто враховувати тип фігури при виборі одягу, і наскільки це впливає на образ?

— Це як знати, з якої фарби починати картину. Ви можете мати найкращу сукню з колекції Chanel, але якщо вона не "ляже" на вашу фігуру, вона втратить 70% своєї сили. Тип фігури — це архітектура тіла. І якщо ви розумієте, як працює ваша "будова", то одяг стає не просто прикриттям, а інструментом. Він витягує талію, врівноважує стегна, додає зросту чи об’єму там, де треба. Це як магія, тільки без чарівної палички.

"Тип фігури — це архітектура тіла" Фото з особистого архіву Галини Денисюк

— Як не зациклюватися на тому, що можна чи не можна носити через особливості фігури?

— Я завжди питаю клієнток: а хто це сказав? Хто вирішив, що жінкам з широкими стегнами не можна міні? Хто ці "модно-поліцейські"? Найгірше — це жити в обмеженнях, створених кимось іншим. Мода — це інструмент, а не вирок. Якщо вам щось подобається — спробуйте. Навіть якщо здається, що "не личить", — можливо, вам просто треба інша довжина, інший колір, або той самий фасон, але з акцентом на талії. Експериментуйте — і дозвольте собі більше.

Топ-3 для будь-якої фігури

— Які речі з базового гардеробу можуть вважатися універсальними для будь-якої фігури?

— Є декілька "універсалів", які я б прописала кожній жінці:

Жакет прямого крою — він чудово структурує верх і працює і з сукнями, і з джинсами.

Сорочка вільного силуету — вона чудово балансує верх і низ, її можна заправляти, носити навипуск, підв’язувати.

Прямі або злегка розкльошені джинси — вони підходять 90% жінок, головне — посадка. ⠀



Але ключ не в тому, щоб просто мати ці речі. А в тому, як ви їх адаптуєте: підкрутили рукав, додали ремінь, обрали правильну довжину — і річ вже "працює" на вас.

Прямий піджак - нова база гардеробу Фото з сайту Kachorovska

Сорочку вільного крою - це класика, яку легко поєднувати з будь-чим Фото з сайту Gepur

Прямі джинси пасують майже усім Фото з сайту Zara

— Які три речі допоможуть зробити образ гармонійним незалежно від силуету?

— Мій топ-3 — перевірено на сотнях стилізацій:

Пропорції. Навіть наймодніший одяг може "провалитися", якщо він порушує баланс. Якщо об’єм внизу — збережіть лаконічність верху, і навпаки.

Точка фокусу. Завжди має бути щось одне головне — наприклад, яскрава помада, масивні сережки або нестандартний крій. Не розпорошуйте увагу, а "ведіть" погляд.

Тканина. Часто недооцінюють. Але текстура, якість і "поведінка" тканини в русі — це те, що робить навіть найпростішу сукню розкішною або… звичайною.

Розвінчування стереотипів

— Які модні стереотипи для різних фігур вам хотілося б розвінчати? О, їх десятки! Наведу кілька прикладів:

Що повним жінкам не пасують світлі кольори. Чому? Білий може бути фантастичним — просто оберіть правильну тканину і крій.

Що маленький зріст — це обов'язково каблуки. Насправді, вертикаль у стилі (довгі лінії, монохромність) працює не гірше.

Що "яблуко" має все ховати під балахонами. Ні! Талія може бути умовною — головне, правильно її сформувати, хоч би й за допомогою запаху чи зміщеної лінії.

Мені хочеться, щоб жінки перестали жити з цими шаблонами. Кожна фігура — це не проблема, а можливість створити щось унікальне.

"Кожна фігура — це не проблема, а можливість створити щось унікальне" Фото з особистого архіву Галини Денисюк

— Як сучасна мода змінює уявлення про "ідеальне тіло"?

— Я дуже щаслива жити у час, коли "ідеальне" стало багатоголосим. Ми нарешті почали бачити на обкладинках моделей з різними формами, віком, відтінком шкіри, зростом. Це не просто модний тренд — це нова реальність. Ідеал став багатогранним. Тепер у центрі не "відповідність стандартам", а особистість. Ти можеш мати розмір XL, але якщо твоя енергія, твій стиль і впевненість влучають у серце — це і є новий еталон краси. І я це бачу щодня в роботі з клієнтками.

— Як жінкам позбутись страху носити одяг, який їм подобається, але здається не для їх фігури?

— Почніть з питання: "Чому я вірю, що мені це не можна?". Цей "страх" часто родом не з тіла, а з дитинства, критики, суспільного тиску. Я завжди кажу: якщо щось вас вабить — дайте собі шанс. Не треба одразу вдягати міні, якщо ви соромитесь ніг. Почніть з довжини трохи вище коліна. Подивіться на себе новими очима. Важливо не "ламати" себе, а м’яко відкривати нові грані. І тут роль стиліста — бути не лише радником, а підтримкою.

Галина зазначає, що давати собі шанс - важливо Фото з особистого архіву Галини Денисюк

— Що важливіше: орієнтуватися на тип фігури чи на відчуття себе?

— Це не "або-або" — це завжди "і". Тип фігури — це як технічна інструкція. А відчуття себе — це емоція, історія, настрій. Я можу запропонувати жінці фасон, який ідеально пасує її формам, але якщо вона в ньому почувається "не собою" — він не працює. Ми шукаємо точку, де тіло і душа в синергії. І от тоді — магія. Вона заходить у примірочну, виходить — і очі світяться. Це і є стиль.

Одяг для різних типів фігур

— Як одяг може допомогти створити ілюзію балансу фігури?

— Все працює на візуальну геометрію. Якщо у вас вузькі плечі — додайте акценти нагорі: фактурні тканини, плечики, широкі коміри. Якщо домінують стегна — розширюйте візуально плечі, і навпаки. Я завжди кажу: не ховайте те, що "неідеальне", а відтінюйте іншим. Наприклад, якщо хвилює живіт — додайте уваги до плечей, ключиці, прикрасами або кольором. Баланс — це гра акцентів.

— Як приховати живіт за допомогою правильно підібраного одягу?

— Це одне з найпоширеніших запитань. Я завжди кажу: не ховати, а гармонізувати. Ідеально працюють фасони з високою посадкою, особливо спідниці або брюки, які візуально "підтягують" середню зону. Сукні з драпіруванням, запахом або щільним трикотажем теж добре тримають форму. А ще — не носіть речі, які "плющать" живіт. Занадто обтислі тканини або пояси, які врізаються в талію, лише привертають увагу до проблемної зони. Легке облягання, м’яка лінія — ось ключ.

Брюки на високій талії врівноважують середню зону Фото з сайту Zara

Сукні з драпіруванням і запахом також допомагають приховати живіт Фото Cici-Coco

— Які фасони підходять для того, щоб підкреслити талію?

— Це може бути:

Сукня з запахом — вічна класика жіночності;

Верхи з баскою — створюють ілюзію "піску";

Пояси — не завжди класичні, іноді достатньо тонкого шкіряного ремінця, щоб зробити акцент. ⠀



Ще один лайфхак: контраст кольорів між верхом і низом або "кольоровий блок" на талії — дуже добре малює силует.

Верх з баскою створює талію Фото з сайту Gepur

Ремінь додає акцент на талії Фото з Instagram

— Які сукні найкраще пасують жінкам з типом фігури "яблуко"?

— "Яблуко" — це про витончені ніжки, гарні плечі й менш виражену талію. І саме це варто грамотно підкреслювати. Я рекомендую сукні з високою талією — empire, тобто талія під грудьми. Вони м’яко окреслюють силует і візуально витягують тіло. Добре працюють А-силуети, запахи, моделі з легких тканин, які струменіють і не обтягують. Ще один секрет: вертикальні лінії — шви, застібки, принти. Вони витягують і створюють "стрункий каркас". І не бійтеся декольте! Підкреслюйте красу шиї та ключиць — це завжди працює.

Талія під грудьми + декольте + легка тканина - це формула для типу фігури "яблуко" Фото з сайту Cher17

— Які моделі брюк та джинсів краще обирати жінкам з типом фігури "груша"?

— "Груша" — це м’яка, жіночна нижня частина тіла, і тут важливо зберігати баланс. Рекомендую брюки з високою посадкою і прямого крою — вони візуально витягують і не фіксують увагу на стегнах. Джинси — mom fit або злегка розкльошені, головне — щільна тканина, яка тримає форму. Уникайте надмірного декору на кишенях або стегнах — він лише додає об’єму. І навпаки — грайте кольором і фактурою у верхній частині образу, щоби врівноважити силует.

Джинси на висовій талії, прямі або mom fit - створені для фігури "груша" Фото з сайту Must Have

— Які силуети одягу краще пасують жінкам з прямим типом фігури?

— Пряма фігура — це витонченість, але часто клієнтки з таким тілом кажуть: "У мене немає талії". І я відповідаю: "То ми її створимо!" Добре працюють речі, які додають об’єм у зоні грудей і стегон: волани, плісировка, багатошаровість. Пояси — обов’язково. Також чудово виглядають жилети, жакети з приталеним силуетом, сукні з баскою чи з запахом. Важливо створити ілюзію вигинів. І ще лайфхак — тканини. Льон, бавовна, жакард — краще формують тіло, ніж тонкі трикотажі, які лише підкреслюють прямоту.

Прямій фігурі добре підійдуть зокрема плісировані тканини, а ремінь - мастхев Фото з сайту Zara

— Які спідниці обрати жінкам з фігурою "трикутник"?

— Тип фігури трикутник — це коли плечі ширші, ніж стегна. І тут ми працюємо на "врівноваження". Ідеальні спідниці — ті, що додають об’єму внизу:

А-силуети ,

плісе ,

багатошарові тканини ,

легкий клеш або "сонце". Довжина — за коліно або міді. Уникайте обтислих міні — вони ще більше звузять низ. І доповнюйте образ м’якими лініями в плечах, наприклад, округлим вирізом, струмливою тканиною або навіть опущеними рукавами — щоб візуально пом’якшити верх.

Головне для фігури типу "трикутник" - обʼєм внизу Фото з сайту Zara

— Як можна адаптувати тренди моди під особливості своєї фігури?

— Модні тренди — це як спеції: смачно, якщо правильно дозувати. Я завжди кажу: не треба "вдягати тренд", його треба інтегрувати у себе. Наприклад, якщо в моді одяг оверсайз — не треба ховатися в балахони, якщо ви маленького зросту. Візьміть оверсайз піджак, але комбінуйте його з вузьким низом. Або модні прозорі тканини — одягніть їх шаром: прозора блуза — поверх топа. Грайте з фактурою, а не з тілом. Кожен тренд можна адаптувати — варто лише знати, де акцент, а де баланс. І тут стиліст — як перекладач: "перекладає" мову моди на мову вашого тіла.

— Які модні поради можете дати тим, хто боїться експериментувати з одягом?

— Найкраща порада — почати з малого. Експеримент — це не одразу яскраво-рожевий костюм. Це може бути нова форма джинсів, незвичний принт на шкарпетках чи інший відтінок губної помади. Я завжди кажу: одяг — це ваша особиста територія. Ви маєте повне право пробувати, помилятися, гратись. Стиль — це не про ідеальність, а про живу людину. Спробуйте зробити невеликий модний челендж: раз на тиждень — новий елемент. І ведіть фотощоденник. Через місяць побачите — ви вже інша. Впевненіша, сміливіша. І красивіша — бо вільна.