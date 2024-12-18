"Сенс життя": 23-річна дочка Суркіса замилувала фото з новонародженим сином
Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна, яка 17-го грудня вперше стала мамою, показалася зі своїм сином.
На фото Яна пригорнула до себе новонародженого Олександра.
"Раніше я чекала на цей день через свій день народження. Сьогодні у цей світ прийшов наш з чоловіком сенс життя. Наш Сашко, ласкаво просимо у цей світ", - російською написала новоспечена мама.
Як відомо, батько дитини - футболіст Крістіан Біловар, з яким Яна повінчалася ще у липні минулого року.
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