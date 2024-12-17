Донька Суркіса у свій день народження стала мамою вперше

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна вперше стала мамою.

Про це у форматі привітання повідомили на офіційній сторінці ФК "Динамо" Київ в Instagram.

"Вітаємо Крістіана Біловара та Яну Суркіс з народженням сина! Радісна подія відбулася в родині гравця київського "Динамо" Крістіана Біловара та його дружини Яни. Сьогодні, у день свого народження, Яна народила сина, якого назвали Олександр", - йдеться у дописі.

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Яна вперше стала мамою у 23

"Окремі сердечні вітання президенту нашого клубу Ігорю Суркісу, який віднині буде нести почесну місію люблячого та дбайливого дідуся! Вітаємо родину Суркісів-Біловарів із цим моментом справжнього щастя у складний для всіх українців час.

Щиро бажаємо батькам та малюку здоров’я, витримки та миру у нашій країні. Нехай малюк зростає здоровим, сильним, щасливим, дарує батькам безліч позитивних емоцій, а у вашій родині завжди панує любов, гармонія та тепло!", - привітали учасники клубу.

Цікавим фактом також є те, що Яна народила первістка у день свого 23-річчя. Тож відтепер 17-го грудня в родині святкуватимуть відразу дві події.

Нагадаємо, про свій шлюб з спортсменом Яна повідомила на їхню першу річницю. Новоспечена мама не приховувала свою вагітність, ба більше, влаштовувала чимало зйомок, показуючи животик.