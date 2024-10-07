Магучіх у яскравому бікіні попозувала у басейні для сонячних фото

23-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка останнім часом дедалі більше занурюється у світ моделінгу, поділився на сторінці в Instagram порцією контенту в купальнику.

У дописі вона зауважила, що попри календарну осінь, хотілося б ще трохи тепла.

"Все, від сьогодні осінь відчувається на всі 100%, а так хотілось ще трошки сонця та тепла", – написала вона.

Ярослава пригадала сонячну погоду та свій імпровізований фотосет у купальнику фото з Instagram Ярослави Магучіх

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До речі, Ярослава нещодавно повернулася з відпустки із бойфрендом. Дівчина показала кілька фото, на яких покрасувалася в яскравому вбранні від італійського бренду Dolce & Gabbana, а також розповіла, як пройшов їхній відпочинок.

Нагадаємо, раніше Магучіх знялася у стильних осінніх луках для українського бренду.