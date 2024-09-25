Їли, вчили румбу і вигулювали луки: Магучіх в яскравій сукні від Dolce&Gabbana розповіла про свій відпочинок із нареченим

23-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потішила фанів новими кадрами з відпочинку.

Спортсменка показала на власній сторінці в Instagram кадри на тлі морського узбережжя та розповіла, з чого складалася їхня з коханим відпустка.

"На відпочинку ми: багато їли, їли дуже дуже багато, не вилазили з води і наносили 3 шари spf, вчили румбу і зумбу, спробували всі водні розваги, вигулювали всі 12 луків, які весь змагальний сезон чекали на свій зірковий час, і навіть виходили на розминку, бо спорт надихає, а потім сіли у літак і повернулись в осінь", – написала Ярослава.

Ярослава поділилася новими кадрами з відпочинку фото з Instagram Ярослави Магучіх

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Магучіх, до речі, покрасувалася у вбранні з архівної колекції Dolce&Gabbana фото з instagram Ярослави Магучіх

До речі, раніше Магучіх демонструвала романтичний контент із нареченим, з яким і подалася у цю відпустку.

Нагадаємо, Ярослава захоплюється модою. Дівчина вже неодноразово з’являлася на обкладинках глянців, а також виходила на подіум та знімалася у кампейнах відомих брендів.