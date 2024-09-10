Ніжна сукня, шкірянка та грайливе міні: Магучіх у стильних луках знялася для модного кампейну

Тетяна Сухачова 10 вересня, 17:30

22-річна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх має на своєму рахунку досвід моделінгу.

Черговий спогад і контент для портфоліо спортсменка отримала, попозувавши для українського бренду одягу CHER’17.

Магучіх знялася у речах з актуальної колекції, зокрема, ніжній сукні, атласному жакеті, мініспідниці, шкірянці та широких джинсах.

Ярослава Магучіх у кампейні українського бреду

Спортсменка показала стильний осінній лук

фото пресслужби бренду CHER’17

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх

Ярослава також показалася з голими плечима

фото пресслужби бренду CHER’17
Магучіх у луці CHER’17

Відразу кілька трендів в одному образі

фото пресслужби бренду CHER’17
Спортсменка Ярослава Магучіх
фото пресслужби бренду CHER’17
Ярослава Магучіх у сукні
фото пресслужби бренду CHER’17

До речі, раніше Магучіх позувала для обкладинки глянцю. Разом з Еліною Світоліною та Ольгою Харлан вона знялася для Vogue.

Нагадаємо, нещодавно Ярослава повторила вірусний танець із фільму "Дедпул".

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Магучіх
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