Ніжна сукня, шкірянка та грайливе міні: Магучіх у стильних луках знялася для модного кампейну
22-річна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх має на своєму рахунку досвід моделінгу.
Черговий спогад і контент для портфоліо спортсменка отримала, попозувавши для українського бренду одягу CHER’17.
Магучіх знялася у речах з актуальної колекції, зокрема, ніжній сукні, атласному жакеті, мініспідниці, шкірянці та широких джинсах.
До речі, раніше Магучіх позувала для обкладинки глянцю. Разом з Еліною Світоліною та Ольгою Харлан вона знялася для Vogue.
Нагадаємо, нещодавно Ярослава повторила вірусний танець із фільму "Дедпул".
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