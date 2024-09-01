Магучіх у спортлуці повторила вірусний танець Дедпула. Відео

Юлія Леськова 1 вересня, 11:19
Ярослава Магучіх позує для фото
Фото з Instagram Ярослави Магучіх

Олімпійська чемпіонка, легкоатлетка Ярослава Магучіх розвеселила мережу ефектним відео.

Ярослава показала ролик, який зняла на стадіоні, певно, у перерві між тренуваннями. На кадрах спортсменка у фіолетовому топі та чорних спортивних шортах повторює популярний танець з фільму "Дедпул та Росомаха" під легендарний хіт гурту NSYNC "Bye Bye Bye" 2000 року, який встиг вже стати трендом у соцмережах.

"Неможливо уникнути цього тренду", - підписала відео Магучіх.


Ярослава Магучіх танцює на стадіоні

Спортсменка вирішила повторити тренд з TikTok

Ярослава Магучіх потанцювала на тренуванні

До речі, вийшло у неї не гірше, ніж у танцівника у фільмі

Ярослава Магучіх показала, як танцює

Магучіх посвітила пресом під час танцю

Нагадаємо, після блискучого виступу на Олімпіаді 2024 у Парижі, де Ярослава Магучіх здобула першу в історії золоту медаль для України зі стрибків у висоту, спортсменка закарбувала спогади на романтичних фото.

Як відомо, коханий Магучіх, легкоатлет Назар Степанов розповів, як закохався у неї та зробив пропозицію.

Читайте також:

"Гроші мене не змінять": Магучіх розказала, на що витрачає кошти, та кому вдячна за незалежність від них

"У мене є вже обручка": Магучіх оголосила, що виходить заміж

"Підзарядка позитивною енергією": Магучіх здивувала романтичним образом у люксових брендах. Фото

Магучіх
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів