Магучіх у спортлуці повторила вірусний танець Дедпула. Відео

Фото з Instagram Ярослави Магучіх

Олімпійська чемпіонка, легкоатлетка Ярослава Магучіх розвеселила мережу ефектним відео.

Ярослава показала ролик, який зняла на стадіоні, певно, у перерві між тренуваннями. На кадрах спортсменка у фіолетовому топі та чорних спортивних шортах повторює популярний танець з фільму "Дедпул та Росомаха" під легендарний хіт гурту NSYNC "Bye Bye Bye" 2000 року, який встиг вже стати трендом у соцмережах.

"Неможливо уникнути цього тренду", - підписала відео Магучіх.

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До речі, вийшло у неї не гірше, ніж у танцівника у фільмі

Магучіх посвітила пресом під час танцю

Нагадаємо, після блискучого виступу на Олімпіаді 2024 у Парижі, де Ярослава Магучіх здобула першу в історії золоту медаль для України зі стрибків у висоту, спортсменка закарбувала спогади на романтичних фото.

Як відомо, коханий Магучіх, легкоатлет Назар Степанов розповів, як закохався у неї та зробив пропозицію.