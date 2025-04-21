Львів'янка Адамська здобула три перемоги на Miss EcoInternational-2025

Адамська представляла нашу країну на екоконкурсі у Єгипті Фото пресслужби

26-річна представниця від України Єлизавета Адамська здобула три перемоги на світовому конкурсі краси Miss EcoInternational-2025.

Переможниця подякувала за підтримку і пояснила, чим отримані титули цінні для неї і України.

Третє місце та почесний титул II Віце-Miss Eco International-2025 (Miss EcoInternational 2025 2nd Runner-Up), перемогу в номінації "найкращий екокостюм" (Best Eco Dress), з костюмом "Спогад у пелюстках", що дало можливість автоматично увійти до топ-12 фіналісток конкурсу, та приз глядацьких симпатій (номінація Miss Eco People's Choice), що дало можливість автоматично увійти до ТОП-10 фіналісток конкурсу.

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Українка здобула відразу три перемоги

"Я щаслива, що тижні нашої з командою праці принесли результат, і не один... Я безмежно вдячна українцям за підтримку, адже саме це дозволило мені здобути "приз глядацьких симпатій" та автоматично увійти до ТОП-10 фіналісток конкурсу. Це наша спільна перемога, яка ще раз доводить: коли ми об'єднуємося – ми сильні, разом ми здатні досягати неймовірного", - наголосила дівчина.

Українка потрапила у топ-10

Єлизавета 5 років присвятила ініціативі Young European Ambassador (YEAs), ініціювала та імплементувала проекти, присвячені екофемінізму, екоцидам, формуванню правильних екозвичок. Створила інноваційну карткову гру для дітей з вадами зору, виготовлену з екологічно чистих матеріалів.

Нагадаємо, у 2023-му переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2023 Ангеліна Усанова здобула перемогу серед пляжних костюмів у конкурсі Miss Eco International, що нині відбувається у Єгипті.