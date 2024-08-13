"Далека від ідеалу" Юрушева розказала, як в 36 бути кар'єристкою, мамою і дружиною

Єлизавета Юрушева виступила в ролі мотиватора для підписників фото orlovaphotographer

Дружина ексочільника Черкаської ОВА Олександра Скічка, бізнесвумен (і не тільки) Єлизавета Юрушева поміркувала про ролі людей у їхніх життях.

У своєму Instagram 36-річна Ліза похизувалася досягненнями у різних сферах і замотивувала брати "долю" у свої руки.

"Знаєте, все своє життя я чула такі речі, типу: "ти не можеш мати кар'єру і бути хорошою матір'ю", "ти не можеш поєднувати кілька проєктів, тому що, якщо ти скрізь, то ніде" або "не можна бути хорошою дружиною і багато працювати". І далі, з людьми, які навішують ярлики та інструкції про те, як нам жити, часто від тих, хто ніколи навіть не пробував зробити це сам, або у кого був поганий досвід. Як людина, яка ніколи не слухала нікого з дитинства, я ніколи не вірила у це. Чому я маю брати на себе обмеження інших?", - запитала Єлизавета.

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"Хочу жити, чи принаймні намагатися жити, так, як мені здається. Хочу зіграти багато ролей у своєму житті. У свої 36 років я далека, далека від ідеалу, але щосили намагаюся бути хорошою матір'ю, дружиною, яка підтримує, і встигати працювати. Мені потрібна допомога? Звісно! Чи то вдома, чи з командою на роботі, одна я не впоралася б", - зазначила вона.

"Але знаєте що? Я глибоко люблю всі свої ролі, і я не готова відмовитися від будь-якої з них, навіть якщо іноді роблю помилки, втомлююся або відчуваю себе пригніченою. З часом я зрозуміла, що гнатися за якимось ідеалом безглуздо, що намагатися досягти всього — це дорога в нікуди. І, так, приділяти час собі дуже важливо, щоб уникнути вигорання", - порадила вона

"То яка ж головна роль у моєму житті? Бути собою. Я щиро вірю, що якщо чогось хочеш чи мрієш про щось, треба йти і завжди вірити у себе. Ти єдиний, хто може вирішити, що ти можеш чи не можеш робити, чого ти хочеш чи не хочеш. А якщо ви хочете спробувати зробити це? Тоді вперед!", - змотивувала вона підписників.

Нагадаємо, у Юрушевої та Скічка дві доньки: старша Наталя та молодша Аня. Також пара виховує сина Лізи Даніеля від попередніх стосунків. До речі, у 35 років Ліза взялася опановувати нову професію – фешн-дизайнера, про що розказувала раніше.