Голі сідниці і новий імідж: екс-"ВІА Гра" Бушміна показалася в образі брюнетки. Фото
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна (Яна Швець), яку більшість знає як гламурну білявку, здивувала зміною іміджу.
У своєму Instagram Яна показала фото, на яких приміряла на себе темну перуку з чубчиком.
Як відомо, тривалий час Яна виступала під псевдонімом LAYAH. Однак у свій 36-ий день народження оголосила про завершення цього проєкту і зазначила, що знов хоче повернутись до образу Єви Бушміної.
Приєднуйтесь до дискусії