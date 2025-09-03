Голі сідниці і новий імідж: екс-"ВІА Гра" Бушміна показалася в образі брюнетки. Фото

Марія Мельник - 3 вересня, 12:00

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна (Яна Швець), яку більшість знає як гламурну білявку, здивувала зміною іміджу.

У своєму Instagram Яна показала фото, на яких приміряла на себе темну перуку з чубчиком.

У магазині перук Єва обрала чомусь саме цю

Бушміна в образі брюнетки

Як вам співачка в такому образі? Чи все ж таки класичний блонд?


Єва ще й сідницями посвітила, не знімаючи перуку

Оголена Бушміна

До речі, вже тривалий час вона мешкає в Одесі

Оголена Швець

Кожного дня займається йогою і хизується своїми результатами

Сідниці Єви Бушміної

А результати важко не помітити...

Яна нерідко згадує своє зіркове минуле

Як відомо, тривалий час Яна виступала під псевдонімом LAYAH. Однак у свій 36-ий день народження оголосила про завершення цього проєкту і зазначила, що знов хоче повернутись до образу Єви Бушміної.

