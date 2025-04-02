Кінець епохи LAYAH, повернення Бушміної: Екс-"ВІА Гра" на 36-річчя оголосила про відновлення іміджу та пояснила чому

Екс-"ВІА Гра" Єва Бушміна (справжнє ім'я Яна Швець), яка тривалий час виступала під псевдонімом LAYAH, у свій 36-ий день народження оголосила про завершення цього проєкту.

У своєму Instagram співачка показала архівні відео з виступів і розказала, хто допоміг їй розгледіти свої сильні сторони і чому вона вирішила повернутися до свого попереднього зіркового імені.

"У свій 36-й день народження я хочу повідомити новину про те, що проєкт LAYAH припиняє своє існування. Після виходу з гурту "ВІА Гра" я багато років намагалася знайти свою індивідуальність і втекти від образу, нав’язаного групою. Я намагалася робити щось інше, нове, пробувала бути дивною, незвичайною, виділятися своєю музикою, зовнішнім виглядом і свободою.

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Я прагнула бути собою. Я звинувачувала долю і відчувала несправедливість у цій безглуздій боротьбі. Але закон життя здійснюється з математичною точністю і не дозволяє ані краплі брехні самому собі. Я пройшла коло довжиною в 16 років, щоб зрозуміти, що весь цей час бігла від себе", - зізналася Швець.

Такою Яну знають багато її фанатів скрін з відео

"Я нарешті усвідомила, що це не "Фабрика зірок" і не гурт "ВІА Гра" нав’язали мені образ сексуальної красивої жінки. Я і є така. Саме такою я прийшла на Фабрику, і цей ще неогранений, але сяючий діамант моєї сутності розгледів Костянтин Меладзе. І, знову ж таки, з математичною точністю направив мене у правильному напрямку. Але всі ці роки я була незадоволена собою і невпевнена в собі лише тому, що сама не помітила сяйва цього діаманта", - зазначила вона.

"Сьогодні я з вдячністю дивлюся на свій шлях, на досвід і на людей, які так наполегливо і невтомно показували мені мою справжню сутність. І з гордістю хочу оголосити вам, що Єва Бушміна повертається! І вже зовсім скоро ви знову почуєте мій голос і побачите мене справжню", - оголосила Яна.

Цікаво, чи слід очікувати таких новин від когось з ексучасниць?

Як відомо, з 2002-го склад гурту "ВІА Гра" постійно змінювався. Раніше ТаблоID пригадував, з чого починалася "ВІА Гра", хто і коли в ній співав та що з учасницями групи зараз.

Під час повномасштабного вторгнення Яна Швець зі своїм бойфрендом живе у Франції, де також живуть Іван Дорн і Настя Новікова, з якою дружить Яна.