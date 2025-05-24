Гурт "Віа Гра" розпався після 25 років існування: реакція Брежнєвої, Бушміної та інших

Юлія Леськова - 24 травня, 10:04
Золотий склад гурту ВІА Гра - Сєдакова, Брежнєва і Мейхер
Фото з Instagram

Продюсер Констянтин Меладзе заявив про розпад гурту "ВІА Гра" після 25-ти років існування. 

Про це він написав у своєму Instagram.

"Це остання пісня гурту "ВІА Гра". Я вдячний всім, хто протягом 25 років працював зі мною над цим проєктом. Артисткам, музикантам, аранжувальникам, звукорежисерам, режисерам, стилістам, візажистам і всім, всім, всім", - написав Меладзе. 


Продюсер гурту зазначив, що час існування гурту був прекрасним, проте ностальгії він не відчуває. 

"Це був прекрасний час, за яким у мене все-таки немає ностальгії. Головне і найкраще, що було і залишається з цієї історії - це пісні, наповнені коханням. Вірою та надією. Сподіваюсь, їх будуть слухати ще багато років. Бажаю всім миру та благополуччя", - підсумував він. 

У коментарях під дописом багато учасниць гурту подякували продюсеру за можливість брати участь в проєкту. Серед них: Віра Брєжнєва, Анастасія Кожевнікова, Еріка Герц, Ксенія Попова, Єва Бушміна та інші. 

"Вдячна за все", - написала Брежнєва. 

"ВІА Гра! Назавжди", - додала Єва Бушміна.

"Дякую за все. "ВІА Гра" в моєму серці назавжди", - зазначила Герц. 

Раніше ТаблоID детально розповідав про всіх учасниць легендарного гурту "ВІА Гра", який іноземці називають українською відповіддю Spice Girl. 

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