Гурт "Віа Гра" розпався після 25 років існування: реакція Брежнєвої, Бушміної та інших

Фото з Instagram

Продюсер Констянтин Меладзе заявив про розпад гурту "ВІА Гра" після 25-ти років існування.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Це остання пісня гурту "ВІА Гра". Я вдячний всім, хто протягом 25 років працював зі мною над цим проєктом. Артисткам, музикантам, аранжувальникам, звукорежисерам, режисерам, стилістам, візажистам і всім, всім, всім", - написав Меладзе.

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Продюсер гурту зазначив, що час існування гурту був прекрасним, проте ностальгії він не відчуває.

"Це був прекрасний час, за яким у мене все-таки немає ностальгії. Головне і найкраще, що було і залишається з цієї історії - це пісні, наповнені коханням. Вірою та надією. Сподіваюсь, їх будуть слухати ще багато років. Бажаю всім миру та благополуччя", - підсумував він.

У коментарях під дописом багато учасниць гурту подякували продюсеру за можливість брати участь в проєкту. Серед них: Віра Брєжнєва, Анастасія Кожевнікова, Еріка Герц, Ксенія Попова, Єва Бушміна та інші.

"Вдячна за все", - написала Брежнєва.

"ВІА Гра! Назавжди", - додала Єва Бушміна.

"Дякую за все. "ВІА Гра" в моєму серці назавжди", - зазначила Герц.

Раніше ТаблоID детально розповідав про всіх учасниць легендарного гурту "ВІА Гра", який іноземці називають українською відповіддю Spice Girl.