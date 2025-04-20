Лонгорія в ефектній сукні з голими плечима зазнімкувалася з 6-річним сином і його татом-ювіляром

Юлія Леськова - 20 квітня, 14:49
Єва Лонгорія показала святкування 50-річчя чоловіка
Фото з Instagram Єви Лонгорії

Акторка Єва Лонгорія у приголомшливій сукні відсвяткувала 50-річчя свого чоловіка, мексиканського медіамагната Хосе Бастона. 

Світлинами з святкування вона поділилася у своєму Instagram. 

Єва святкувала день народження коханого у білій сукні-бюст'є. А її чоловік та 6-річний син Сантьяго були одягнуті у стильні костюми. 


Пара влаштувала розкішну вечірку в люксовому готелі. Подружжя фотографувалося з почесними гостями свята, дивилася на феєрверки та танцювали. 

"Тобі тільки один раз виповнилося 50, але ці моменти я буду цінувати завжди. Люблю всіх", - написала вона. 

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Веселі розваги на 50-річчі чоловіка Лонгорії

Як відомо, на початку березня Єва Лонгорія святкувала власне 50-річчя. Зірка влаштувала пишну вечірку у Маямі. 

До речі, це другий шлюб зірки. З першим чоловіком акторки був баскетболіст Тоні Паркер. А з Хосе вони побралися у 2016-му. 

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