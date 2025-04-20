Лонгорія в ефектній сукні з голими плечима зазнімкувалася з 6-річним сином і його татом-ювіляром
Акторка Єва Лонгорія у приголомшливій сукні відсвяткувала 50-річчя свого чоловіка, мексиканського медіамагната Хосе Бастона.
Світлинами з святкування вона поділилася у своєму Instagram.
Єва святкувала день народження коханого у білій сукні-бюст'є. А її чоловік та 6-річний син Сантьяго були одягнуті у стильні костюми.
Пара влаштувала розкішну вечірку в люксовому готелі. Подружжя фотографувалося з почесними гостями свята, дивилася на феєрверки та танцювали.
"Тобі тільки один раз виповнилося 50, але ці моменти я буду цінувати завжди. Люблю всіх", - написала вона.
Як відомо, на початку березня Єва Лонгорія святкувала власне 50-річчя. Зірка влаштувала пишну вечірку у Маямі.
До речі, це другий шлюб зірки. З першим чоловіком акторки був баскетболіст Тоні Паркер. А з Хосе вони побралися у 2016-му.