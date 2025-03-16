Лонгорія у білій сорочці на голе тіло наробила звабних фото до свого 50-річчя
Акторка Єва Лонгорія, яка днями відсвяткувала своє 50-річчя, в Instagram показала гарячі фото, яких наробила з нагоди ювілею.
Єва попозувала у сорочці та накидці на оголене тіло, частково демонструючи принади.
"Це 50", - лаконічно написала зірка.
Щоби мати таке приголомшливе тіло зірка тренується у спортзалі та демонструє це прихильникам.
Якось Єва Лонгорія ділилася з підписниками своїми улюбленими вправами для пружних сідниць.
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