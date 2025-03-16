Лонгорія у білій сорочці на голе тіло наробила звабних фото до свого 50-річчя

Фото з Instagram Єви Лонгорії

Акторка Єва Лонгорія, яка днями відсвяткувала своє 50-річчя, в Instagram показала гарячі фото, яких наробила з нагоди ювілею.

Єва попозувала у сорочці та накидці на оголене тіло, частково демонструючи принади.

"Це 50", - лаконічно написала зірка.

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До речі, секрети краси зірка не тримає при собі, а ділиться зі світом: в одному із інтерв'ю вона розповідала, як дбає про себе та своє ментальне здоров'я

Якось на Паризькому тижні моди Єва вразила публіку провокаційним декольте

Фото з Instagram Єви Лонгорії

До речі, зірка полюбляє підкреслювати одягом свої соковиті форми

Щоби мати таке приголомшливе тіло зірка тренується у спортзалі та демонструє це прихильникам.

Якось Єва Лонгорія ділилася з підписниками своїми улюбленими вправами для пружних сідниць.