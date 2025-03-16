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Лонгорія у білій сорочці на голе тіло наробила звабних фото до свого 50-річчя

Юлія Леськова - 16 березня, 11:32
Єва Лонгорія позує для фото
Фото з Instagram Єви Лонгорії

Акторка Єва Лонгорія, яка днями відсвяткувала своє 50-річчя, в Instagram показала гарячі фото, яких наробила з нагоди ювілею. 

Єва попозувала у сорочці та накидці на оголене тіло, частково демонструючи принади.

"Це 50", - лаконічно написала зірка.


Єва Лонгогія оголилася для фото

До речі, секрети краси зірка не тримає при собі, а ділиться зі світом: в одному із інтерв'ю вона розповідала, як дбає про себе та своє ментальне здоров'я

Єва Лонгорія наробила фото на свій ювілей

Якось на Паризькому тижні моди Єва вразила публіку провокаційним декольте

Єва Лонгорія попозувала для фото
Фото з Instagram Єви Лонгорії
Єва Лонгорія наробила фото до 50-річчя

До речі, зірка полюбляє підкреслювати одягом свої соковиті форми

Щоби мати таке приголомшливе тіло зірка тренується у спортзалі та демонструє це прихильникам.

Якось Єва Лонгорія ділилася з підписниками своїми улюбленими вправами для пружних сідниць.

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