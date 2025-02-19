Наче ягідка: 49-річна Лонгорія в яскравому спортлуці показала вправи для сідниць
Американська акторка Єва Лонгорія, яка відома своєю спортивною фігурою та апетитними формами, вирішила поділитись своїм тренуванням у залі.
49-річна знаменитість у своєму Instagram показалась у червоному топі й лосинах в тон. Зазначимо, вже не вперше цього місяця Єву помічають під час заняття спортом.
На відео зірка "Відчайдушних домогосподарок" попрацювала з гумкою для фітнесу та додатковою вагою.
Наприкінці тренування Лонгорія покрутилась біля дзеркала, продемонструвавши результат від виконання таких вправ. Її пружні сідниці й плаский живіт — найбільша мотивація для спорту.
Наприкінці минулого року Єва також розповіла про турботу про себе та ставлення до дорослішання.
Нагадаємо, у 2018 році акторка народила свого єдиного сина Сантьяго. Після пологів Лонгорія швидко повернулась до своєї форми. А наприкінці минулого року вона попозувала у купальнику разом з чоловіком, з яким зіграла весілля у 2016.
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