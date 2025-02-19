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Наче ягідка: 49-річна Лонгорія в яскравому спортлуці показала вправи для сідниць

Карина Тімкова - 19 лютого, 11:45

Американська акторка Єва Лонгорія, яка відома своєю спортивною фігурою та апетитними формами, вирішила поділитись своїм тренуванням у залі.

49-річна знаменитість у своєму Instagram показалась у червоному топі й лосинах в тон. Зазначимо, вже не вперше цього місяця Єву помічають під час заняття спортом.

На відео зірка "Відчайдушних домогосподарок" попрацювала з гумкою для фітнесу та додатковою вагою.

Єва Лонгорія у лосинах виконує вправи
Голлівудська зірка любить попітніти у залі
Скрін з Instagram

Лонгорія у топі показала своє тренування в залі

Лонгорія показала, як правильно присідати з гантелями

Єва Лонгорія показала вправи для підтягнутого тіла

Акторка використовує додаткову вагу для більшої ефективності

Єва Лонгорія змотивувала займатися спортом

Актриса поділилась цілим комплексом улюблених вправ

Наприкінці тренування Лонгорія покрутилась біля дзеркала, продемонструвавши результат від виконання таких вправ. Її пружні сідниці й плаский живіт — найбільша мотивація для спорту.

Єва Лонгорія вразила фігурою після тренування

Єва багато займається, щоб потім демонструвати свої соковиті форми

Лонгорія поділилась вправами, які допоможуть гарно виглядати

Своєю спортивною фігурою Лонгорія нагадала, навіщо ходити в зал

Наприкінці минулого року Єва також розповіла про турботу про себе та ставлення до дорослішання.

Нагадаємо, у 2018 році акторка народила свого єдиного сина Сантьяго. Після пологів Лонгорія швидко повернулась до своєї форми. А наприкінці минулого року вона попозувала у купальнику разом з чоловіком, з яким зіграла весілля у 2016.

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