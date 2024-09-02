49-річна Лонгорія у срібно-прозорій сукні посвітила соковитими стегнами на івенті у Венеції. Фото

Тетяна Сухачова 2 вересня, 15:15

49-річна американська актриса Єва Лонгорія вміє вразити на парадному хіднику. Зірка, яка не боїться привертати увагу яскравими вбраннями, вкотре продемонструвала зухвалий образ на amfAR Gala в рамках Венеційського кінофестивалю.

Для виходу Лонгорія обрала поєткове вбрання, яке підкреслило її соковиті стегна. Сяючу сукню красуня доповнила лаконічною зачіскою та стриманим макіяжем.

Єва Лонгорія у Венеції

Лонгорія не боїться демонструвати форми

скрін з Instagram Єви Лонгорії
Лонгорія у відвертій сукні
скрін з instagram Єви Лонгорії

Акторка Єва Лонгорія

Актриса сяяла у прямому сенсі слова

скрін з Instagram Єви Лонгорії

До слова, Лонгорія із тих зірок, які не відмовляться гарно погульбанити на світських вечірках. Одного разу вона з подружками влаштувала танці на столах у розкішних вбраннях.

Нагадаємо, раніше зірка засвітилася на іспанському пляжі із сином.

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