49-річна Лонгорія у срібно-прозорій сукні посвітила соковитими стегнами на івенті у Венеції. Фото
49-річна американська актриса Єва Лонгорія вміє вразити на парадному хіднику. Зірка, яка не боїться привертати увагу яскравими вбраннями, вкотре продемонструвала зухвалий образ на amfAR Gala в рамках Венеційського кінофестивалю.
Для виходу Лонгорія обрала поєткове вбрання, яке підкреслило її соковиті стегна. Сяючу сукню красуня доповнила лаконічною зачіскою та стриманим макіяжем.
До слова, Лонгорія із тих зірок, які не відмовляться гарно погульбанити на світських вечірках. Одного разу вона з подружками влаштувала танці на столах у розкішних вбраннях.
Нагадаємо, раніше зірка засвітилася на іспанському пляжі із сином.
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