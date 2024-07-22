Лонгорія у сукні зі шлейфом видерлась на стіл заради танців. Відео
Американська актриса Єва Лонгорія вміє не лише тяжко працювати у спортзалі та на знімальних майданчиках, але і розважатися. Вкотре вона довела це появою на вечірці Global Gift в Іспанії.
Як пише Daily Mail, зірка "Відчайдушних домогосподарок" відвідала івент у яскравій сукні максі, яка попри громіздкий шлейф не завадила їй станцювати на столі.
Відео запального відриву швидко опинилося в мережі та стало вірусним.
До речі, на одному з іспанських пляжів зірка нещодавно показалася у яскравому бікіні.
Нагадаємо, ще однією любителькою відриватися на повну є співачка Дженніфер Лопес. Минулого року своє 54-річчя вона відсвяткувала танцями на столі.
А от свої 55, які настануть з дня на день, зірка вирішила почати святкувати заздалегідь, влаштувавши вечірку в стилі "Бріджертонів".
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