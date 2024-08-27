Лонгорія у крихітному купальнику замилувала розвагами з сином на іспанському узбережжі

49-річна американська актриса Єва Лонгорія точно знає, що інтенсивні тренування у спортзалі – запорука стрункої фігури. Вкотре красуня продемонструвала її у яскравому купальнику на відпочинку в Іспанії із родиною.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" поділилася сонячними кадрами із узбережжя у сторіс свого в Instagram.

Єва похизувалася формами у крихітному бікіні скрін з Instagram

Зірка із 6-річним сином Сантьяго скрін з Instagram

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А це акторка з племінником скрін з Instagram

Як відомо, Лонгорія та її чоловік, медіамагнат виховують спільного сина, 6-річного Сантьяго. Хлопчик часто потрапляє до соцмереж зіркової мами та з пелюшок звик до гламурних івентів та парадних хідників.

Нагадаємо, Єва Лонгорія породичалася із зірковим подружжям Бекхемів. Актриса є хресною мамою молодшої з нащадків футболіста й дизайнерки Харпер. А саму Вікторію акторка часто називає своєю найкращою подругою.