Лонгорія у крихітному купальнику замилувала розвагами з сином на іспанському узбережжі
49-річна американська актриса Єва Лонгорія точно знає, що інтенсивні тренування у спортзалі – запорука стрункої фігури. Вкотре красуня продемонструвала її у яскравому купальнику на відпочинку в Іспанії із родиною.
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" поділилася сонячними кадрами із узбережжя у сторіс свого в Instagram.
Як відомо, Лонгорія та її чоловік, медіамагнат виховують спільного сина, 6-річного Сантьяго. Хлопчик часто потрапляє до соцмереж зіркової мами та з пелюшок звик до гламурних івентів та парадних хідників.
Нагадаємо, Єва Лонгорія породичалася із зірковим подружжям Бекхемів. Актриса є хресною мамою молодшої з нащадків футболіста й дизайнерки Харпер. А саму Вікторію акторка часто називає своєю найкращою подругою.
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