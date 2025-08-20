Євробачення-2026: стало відомо, де і коли буде проведено пісенний конкурс

Організатори Євробачення-2026 оголосили, де в та в якому місті відбудеться міжнародний пісенний конкурс.

На офіційній сторінці в Instagram зазначили, що місце проведення – Відень, арена Вінер-Штадтгалле.

Цікаво, що саме там минуло 60-те ювілейне Євробачення.

Обирали між Інсбруком та Віднем

Оголосили і дати проведення пісенного конкурсу.

Півфінали, в одному з яких виступатиме представник України, відбудуться 12 та 14 травня, а фінал – 16 травня.

Нагадаємо, 17-го травня у швейцарському місті Базель відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025.

За результатами голосування кришталевий мікрофон отримав представник Австрії, співак JJ з піснею Wasted Love.

Цьогоріч Україну на Євробаченні представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Українські музиканти виступали у першому півфіналі, який відбувся 13 травня й вибороли собі місце у фіналі.