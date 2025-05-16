Стало відомо, під яким номер Україна виступить у фіналі Євробачення-2025
Організатори Євробачення-2025 оголосили порядок виступів у фіналі пісенного конкурсу, який відбудеться у Базелі 17-го травня.
Представники України, гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" боротимуться за перемогу під номером 7.
Порядок виступів опублікували на офіційній сторінці Євробачення-2025 в Instagram.
Нагадаємо, 15-го травня у швейцарському місті Базель відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025, де за місце у фіналі змагалися 16 країн. Переможцями другого півфіналу стали: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.
Таким чином, у фінал пройшли: Україна, Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Литва, Ізраїль, Вірменія,Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція, Швейцарія, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція.
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