У Євробаченні-2025 перемогла Австрія

Фото з Instagram Євробачення

17 травня у швейцарському місті Базель відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025. За результатами голосування кришталевий мікрофон отримав представник Австрії, співак JJ з піснею Wasted Love.

Друге та третє місце на конкурсі посіли Ізраїль та Естонія відповідно. А Україна цього року зайняла 9 місце.

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Фінальна таблиця голосування за переможця Євробачення-2025

Таблиця з результатами голосування країн

Фінал пісенного конкурсу стартував з виступу переможця минулого року Nemo зі Швейцарії. Вони виконали переможну пісню The Code.

Після цього розпочався традиційний парад прапорів країн-учасниць Євробачення-2025. До речі, участь у фіналі взяли 26 країн.

Цьогоріч фінал Євробачення коментували шоумен Тімур Мірошниченко та співачка alyona alyona, яка минулого року представляла Україну на конкурсі.

Лінії для голосування за фаворитів відкрили о 22.18, а вже о 1.06 - їх закрили.

Під номером 2 на сцену вийшла представниця Люксембургу, співачка Laura Thorn – з "La Poupée Monte Le Son". Цікаво, що номер для виконавиці ставили українці.

Український гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray виступив під номером 7. У кінці номера соліст гурту Данило Лещинський вигукнув зі сцени Євробачення "Слава Україні".

Польщу під №15 представляла 52-річна співачка Юстина Стечковська - "Gaja". Це найстарша учасниця цьогорічного Євробачення. До речі, 30 років тому вона вже представляла свою країну на пісенному конкурсі, тоді вона посіла 18 місце.

12 балів від журі в Україні пішли до представників Німеччини, дуету Abor & Tynna – "Baller". Оголошувала бали співачка Jerry Heil.

А ось Україну у 12 балів не оцінила жодна країна.

Нагадаємо, цьогоріч Україну на Євробаченні представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Українські музиканти виступали у першому півфіналі, який відбувся 13 травня й вибороли собі місце у фіналі.

Після виступу Ziferblat у першому півфіналі букмекери пророкували українцям 13-те місце на конкурсі.

До речі, образи для українських музикантів створив дизайнер FROLOV.

Крім того, на сцені Євробачення-2025 виступила українська співачка Jerry Heil, яка представляла нашу країну на конкурсі минулого року. Вона виконала пісню Ne partez pas sans moi легендарної співачки Селін Діон.