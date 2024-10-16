Саніна у міні-плісе посвітила ніжками для спортивного кампейну
Співачка, солістка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна посвітила ніжками у спортивному жіночному луці.
34-річна виконавиця попозувала для відомого спортивного бренду у плісований мініспідниці та стильній футболці.
Співачка показала, як стилізувати спортивне взуття і гармонізувати з будь-яким луком.
Як відомо, тримати себе у формі Саніній здебільшого допомагає робота. Наприклад, якось для підготовки до шоу вона взялася підкорювати канат.
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