Саніна у міні-плісе посвітила ніжками для спортивного кампейну

Співачка, солістка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна посвітила ніжками у спортивному жіночному луці.

34-річна виконавиця попозувала для відомого спортивного бренду у плісований мініспідниці та стильній футболці.

Співачка показала, як стилізувати спортивне взуття і гармонізувати з будь-яким луком.

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Юлія нечасто носить таке міні

Як відомо, тримати себе у формі Саніній здебільшого допомагає робота. Наприклад, якось для підготовки до шоу вона взялася підкорювати канат.