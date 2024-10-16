Саніна у міні-плісе посвітила ніжками для спортивного кампейну

Марія Мельник 16 жовтня, 12:30
Саніна посвітила пресом
фото з Instagram

Співачка, солістка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна посвітила ніжками у спортивному жіночному луці.

34-річна виконавиця попозувала для відомого спортивного бренду у плісований мініспідниці та стильній футболці.

Співачка показала, як стилізувати спортивне взуття і гармонізувати з будь-яким луком.


Cаніна у спідниці показала ноги

Саніна продемонструвала грайливий лук із кросівками

фото з Instagram
Співачка Юлія Саніна у спідниці
Юлія Саніна ноги

Юлія нечасто носить таке міні

Як відомо, тримати себе у формі Саніній здебільшого допомагає робота. Наприклад, якось для підготовки до шоу вона взялася підкорювати канат.

Читайте також:

Саніна у рожевому бікіні посвітила пресом на тлі морського узбережжя. Фото

Смугаста Саніна посвітила рельєфним пресом на київському мосту. Фото

Саніна попрощалася з літом у дизайнерському міні з сіткою та плісе. Фото

the hardkiss
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів