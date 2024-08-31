Саніна попрощалася з літом у дизайнерському міні з сіткою та плісе. Фото

Фото з Instagram Юлії Саніної

Співачка та солістка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна вже попрощалася з літом та показалася шанувальникам у ніжному образі.

Саніна запостила фото у мінісукні кольору рожевого зефіру з сіткою та плісе від української дизайнерки Nadya Dzyak.

"Goodbye Summer (прощавай літо, - ред.)", - написала співачка.

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Саніна зачарувала ніжним образом

Як вам образ для прощання з літом?

У коментарях користувачі соцмереж захоплюються виглядом співачки

Нагадаємо, на початку серпня Юлія Саніна наробила фото на київському мосту у смугастому костюмі.

Як відомо, Саніна набила собі татуювання-нагадування. Тепер на спині співачки є малюк маяка.