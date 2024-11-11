"Почав трохи ПП-шно жити": Юрій Ткач про способи енергійного наповнення, завдяки яким худне
Шоумен та комік Юрій Ткач розказав про своє схуднення та секрети харчування.
На проєкті "Ближче до зірок" 41-річний гуморист розповів, як влітку зайнявся духовними практиками, медитаціями та цвяхостоянням.
"Влітку я встав на цвяхи й почав трохи медитувати, трохи наповнювався енергійно. Просто себе контролюю, але якщо мені дуже хочеться, то обов'язково з'їм тортик, але невеличкий шматочок", - зазначив шоумен.
За словами Ткача, в схудненні він не переслідує конкретних цілей. Ведучий лише почав більше стежити за своїм здоров'ям та намагається вести правильний спосіб життя.
"Немає жодної мети. Просто почав, як то кажуть, трохи ПП-шно (згідно з правилами правильного харчування - ред.) жити", - додав шоумен.
Нагадаємо, у березні цьогоріч Ткач розказував, як схуд на 9 кіло. Шоумен також зазначав, що будь-яка звичка формується за 21 день, тож якщо потерпіти цей період.
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