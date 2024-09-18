Як обрати замшеві речі на осінь: трендові жакети, сумки та взуття. Фото
Осінні Тижні моди продемонстрували відновлення замшевих курток. І це, безперечно, найкращий одяг для осені.
ТаблоID зібрав варіанти замшевих курток, жакетів, сумок, взуття та інших речей, які точно варто додати до свого осіннього гардеробу. Дивіться, з чим їх вигідно можна поєднати.
Замшеві жакети
Як пише Vogue, замшеві жакети стали обов’язковим атрибутом сезону на подіумах Miu Miu, Bottega, Gucci. Двоборті блейзери однаково елегантно виглядають у поєднанні з денімом чи іншими повсякденними речами.
Особливу увагу варто звернути на варіанти із бахромою. Популяризація стилю бохо м’яко впливає на усі тренди. Такий варіант жакету надає більшої вишуканості та індивідуальності. Інші речі варто залишити простими, як от джинси чи футболку.
Замшеві куртки
Особливу увагу цього сезону зверніть на замшеву куртку-бомбер, як у Кендалл Дженнер. Бомбери вже давно довели свою першість. А замша стане оригінальним стильним доповненням цього осіннього сезону.
Замшеві тренчі
Замшевий тренч на осінь на перший погляд виглядає не зовсім вдалою ідеєю, зважаючи на затяжні дощі і структуру тканини. Однак для сонячної погоди цей верхній одяг стане чудовим варіантом. Стилісти радять купувати тренч на розмір більший, аби можна було додати більше теплих речей.
Замшеві спідниці
Замшеві спідниці – ще один must have сезону. Ця річ може стати універсальною у вашому гардеробі, якщо правильно підібрати відтінок. Більш темні кольори, наприклад, бургунді чи зелений, у подовженому варіанті вдало підходять для офісної рутини. Натомість бежеві чи світло-коричневі відтінки у вкороченому варіанті стануть повсякденними фаворитами.
Замшеві штани
Згадуючи про спідниці, не варто забувати й про замшеві штани. Класичний варіант подовженої форми у поєднанні з топом, жакетом та балетками стане особистою родзинкою сезону. Тут варто звернути увагу на коричневі відтінки.
Замшеве взуття
Плетені, сітчасті, сріблясті – яких тільки балеток не було у тренді цього сезону. Настав час для замшевих. Це найкращий варіант для початку осені, тож ви встигаєте ще застрибнути в останній вагон.
Наступний крок – кросівки. М’яка текстура замші трохи надає їм вигляду ретро, і це ідеальний варіант для тих, хто не любить класичні кросівки. У тренді взуття коричневого кольору, бежевого, зеленого.
Високі чи короткі – неважлива довжина чобіт, якщо вони замшеві. Особливо ковбойські чоботи повертають західний тренд. Ну а комбінувати усе це сміливо можна із джинсами та спідницями, щоб не змерзнути прохолодними осінніми днями.
Замшеві аксесуари
Не варто недооцінювати аксесуари. Вони можуть як підкреслити, так і повністю зруйнувати фінальний образ. Якщо ви ще не наважились на одяг із замші, то зверніть увагу на сумки.
Найкращими варіантами замшевого тренду стануть сумки у вінтажному стилі або об’ємні варіанти через плече.
Ще один варіант для тих, хто вагається щодо тренду – замшеві паски. Цей з одного боку простий, але з іншого – оригінальний аксесуар підкреслить будь який образ.
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