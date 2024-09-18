Як обрати замшеві речі на осінь: трендові жакети, сумки та взуття. Фото

Замшеві ботинки - стильний та зручний тренд сезону Фото: Instagram

Осінні Тижні моди продемонстрували відновлення замшевих курток. І це, безперечно, найкращий одяг для осені.

ТаблоID зібрав варіанти замшевих курток, жакетів, сумок, взуття та інших речей, які точно варто додати до свого осіннього гардеробу. Дивіться, з чим їх вигідно можна поєднати.

Замшеві жакети

Як пише Vogue, замшеві жакети стали обов’язковим атрибутом сезону на подіумах Miu Miu, Bottega, Gucci. Двоборті блейзери однаково елегантно виглядають у поєднанні з денімом чи іншими повсякденними речами.

Реклама:

Тканина замш відрізняється м'яким ворсом з лицьового боку Фото: Instagram

Жакет можна комбінувати із сумкою відповідного кольору Фото: Instagram

Особливу увагу варто звернути на варіанти із бахромою. Популяризація стилю бохо м’яко впливає на усі тренди. Такий варіант жакету надає більшої вишуканості та індивідуальності. Інші речі варто залишити простими, як от джинси чи футболку.

Замшеві куртки

Особливу увагу цього сезону зверніть на замшеву куртку-бомбер, як у Кендалл Дженнер. Бомбери вже давно довели свою першість. А замша стане оригінальним стильним доповненням цього осіннього сезону.

Замшеві тренчі

Замшевий тренч на осінь на перший погляд виглядає не зовсім вдалою ідеєю, зважаючи на затяжні дощі і структуру тканини. Однак для сонячної погоди цей верхній одяг стане чудовим варіантом. Стилісти радять купувати тренч на розмір більший, аби можна було додати більше теплих речей.

Пасок дозволить підкреслити талію Фото: Instagram

Замшеві спідниці

Замшеві спідниці – ще один must have сезону. Ця річ може стати універсальною у вашому гардеробі, якщо правильно підібрати відтінок. Більш темні кольори, наприклад, бургунді чи зелений, у подовженому варіанті вдало підходять для офісної рутини. Натомість бежеві чи світло-коричневі відтінки у вкороченому варіанті стануть повсякденними фаворитами.

Спідниця замша краще поєднується з відповідним жакетом Фото: Instagram

Замшеві штани

Згадуючи про спідниці, не варто забувати й про замшеві штани. Класичний варіант подовженої форми у поєднанні з топом, жакетом та балетками стане особистою родзинкою сезону. Тут варто звернути увагу на коричневі відтінки.

Замшеве взуття

Плетені, сітчасті, сріблясті – яких тільки балеток не було у тренді цього сезону. Настав час для замшевих. Це найкращий варіант для початку осені, тож ви встигаєте ще застрибнути в останній вагон.

Балетки замша будуть гарним варіантом і на весну, тому це вигідна інвестиція Фото: Instagram

Лофери замш теж чудовий варіант взуття Фото: Instagram

Наступний крок – кросівки. М’яка текстура замші трохи надає їм вигляду ретро, і це ідеальний варіант для тих, хто не любить класичні кросівки. У тренді взуття коричневого кольору, бежевого, зеленого.

Кросівки жіночі замш - не лише стильно, але й дуже зручно Фото: Instagram

Високі чи короткі – неважлива довжина чобіт, якщо вони замшеві. Особливо ковбойські чоботи повертають західний тренд. Ну а комбінувати усе це сміливо можна із джинсами та спідницями, щоб не змерзнути прохолодними осінніми днями.

Ботинки замш жіночі - акторка Сара Джессіка Паркер демонструє стильний варіант із джинсами. А високі чоботи замшеві можна поєднувати із сукнями Фото: Instagram

Замшеві аксесуари

Не варто недооцінювати аксесуари. Вони можуть як підкреслити, так і повністю зруйнувати фінальний образ. Якщо ви ще не наважились на одяг із замші, то зверніть увагу на сумки.

Сумки замшеві жіночі - стильне осіннє доповнення Фото: Instagram

Найкращими варіантами замшевого тренду стануть сумки у вінтажному стилі або об’ємні варіанти через плече.

Об'ємна сумка - зручний аксесуар, який доповнить простий образ зі светра та джинсів Фото: Instagram

Так зване "відро" Фото: Instagram

Ще один варіант для тих, хто вагається щодо тренду – замшеві паски. Цей з одного боку простий, але з іншого – оригінальний аксесуар підкреслить будь який образ.

Раніше ТаблоID показував 10 стильних суконь на осінь, в яких буде дуже затишно та зручно. Та як стилізувати спортивні штани не лише для тренування у спортивній залі.