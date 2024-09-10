Головні кольори осені: ТОП-8 варіантів від небесно-блакитного до винного червоного

Поєднання двох трендових осінніх кольорів в одному образі Фото: Instagram

Осінь прийшла. А отже варто обирати головний трендовий колір для оновлення гардеробу. Цього разу модні бренди впроваджують одразу 8 відтінків. Деякі з них зовсім неочікувано увірвалися у цей осінній сезон.

ТаблоID традиційно зібрав свіженьку модну добірку, де ви зможете обрати свій трендовий колір на осінь. Гортайте нижче і складайте персональний lookbook.

Зелений колір

Видання Marie Claire прогнозує 50 відтінків зеленого у цьому сезоні. Від темно-зеленого пальта до лаймової сукні – цей колір точно стане вірусним. Ба більше – чимало знаменитих брендів інтегрували зелений до своїх колекцій, використовуючи взуття відповідного кольору та аксесуари.

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Зелений - головний колір осені. Акторка Емма Коррін обирає яскравий відтінок та доповнює його чорною сумочкою та туфлями з довгим носом Фото: Instagram

Рожевий колір

Зефірна ніжність цієї осені стане справжнім культурним кодом. Діставайте ті самі спідниці-пачки чи обирайте рожеві балетки – підійде усе, аби бути у тренді. Можна створювати образ totalpink або робити лиш акценти. До того ж цей колір і надалі триматиме позиції першості, зокрема, на червоних хідниках.

Модні кольори цієї осені можуть комбінуватися і так Фото: Instagram

Блакитний колір

Блакитний кине виклик похмурій осінній погоді і принесе безхмарну атмосферу. Найкращим рішенням серед речей буде верхній одяг відповідного кольору, наприклад, модна стьобана куртка чи пальто.

Кара Делевінь показує, як можна стилізувати блакитний колір Фото: Instagram

Сірий колір

Сірий колір вважався аутсайдером серед модних тенденцій. Утім, восени 2024 він займатиме ключове місце. Пальта та стильні офісні костюми – ось де можна зустріти сірий та не помилитися, якщо додати його до свого гардеробу. Особливий осінній вайб створять масивні в’язані светри чи шалики.

Жовтий колір

Поруч із зовсім незвичним для осені рожевим, видання Vogue виділяє серед трендів жовтий колір. Він вже був популярний минулого сезону і от знову повертається. Ключовими жовтими речами стануть жакет та подовжене пальто.

Додайте яскравості у ці сірі будні Фото: Instagram

Бордовий колір

InStyle нагадує про тренд на червоні кольори. А от восени 2024 року ставку варто зробити на так званий винний відтінок. Можна обрати точковий акцент у вигляді жакета чи сукні. Але модні бренди радять total бордовий.

Бежевий колір

Бежеві кольори є незамінними для осені. Як і біла базова футболка, бежеве пальто є своєрідною родзинкою осені. Однак тут можна створити цікавий образ навіть для офісу, обравши, наприклад, сукню та об’ємний жакет із паском на талії. Або штанний костюм.

Ну і як же без бежевого пальта Фото: Instagram

Коричневий колір

Не просто коричневий, а темно-землистий та шоколадний відтінки домінуватимуть цієї осені. Глибокі насичені кольори підійдуть для асиметричних суконь чи двобортих пальт. Особливим доповненням образу будуть довгі чоботи для класичного осіннього настрою.

Соковитий коричневий на осінь 2024 Фото: Instagram

Нагадаємо, ТаблоID раніше показував ТОП-10 стильних і затишних суконь на осінь. А також як стилізувати спортивні штани і піти в них не лише до тренажерки.