Смарагдове міні та розріз до стегна: Зендея за один вечір вигуляла два луки, які підкреслили її довжелезні ноги

Американська актриса Зендея – палка шанувальниця моди. Саме тому зірка, чий стиль неодноразово отримував схвальні відгуки експертів, пильнує останні тенденції та новинки від відомих дизайнерів.

Ба більше, красуня спромоглася "вихопити" кілька цікавих образів з колекцій, які були представлені останніми тижнями на світових подіумах. А це, як відомо, дуже непросто. Адже бренди презентують одяг за кілька сезонів до надходження речей у продаж.

Зокрема, актриса з’явилася на івенті у Нью-Йорку у смарагдовій мінісукні від Louis Vuitton’s Resort 2025. Її Зендея доповнила мокрою зачіскою та класичними човниками.

Зендея у смарагдовому міні продемонструвала струнку фігуру фото GETTY IMAGES

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Згодом того ж вечора красуня продемонструвала ще один лук, який лише кілька тижнів тому побачив світ на шоу Burberry’s Spring/Summer 2025. Він складався з білого жакета з коміром-стійкою, асиметричними гудзиками та фігурними вирізами у нижній частині. На додачу до цього була чорна спідниця з легкої тканини та розрізом до стегна.

Зірка знає, які частини тіла треба виділити фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, раніше Зендея демонструвала стрункі ноги у мінісукні-жакеті.