Серпанок до п'ят VS прозоре міні: Мадонна епатувала модну Італію зухвалими луками. Фото

Юлія Леськова 22 вересня, 14:08
Мадонна попозувала для фото
Фото з Instagram Мадонни

66-річна американська співачка Мадонна вразила публіку епатажними образами на показі та вечірці Dolce and Gabbana на Міланському тижні моди.

На модне шоу співачка прийшла у чорному обтислому боді, колготках в сіточку та золотій короні. А поверх всього образу накинула чорну мереживну вуаль, яка прикривала зірку з голови до ніг.

Мадонна на Мінському тижні моди

Мадонна вразила всіх своїм образом

Фото Getty Images

А от на вечірку Мадонна прийшла у білому напівпрозорому корсетному платті, яке стилізувала мереживним поясом для панчох. Образ вона довершила хутряним болеро, колготками в сіточку, високими чобітками на шнурівці та прикрасами.

Мадонна на вечірці на Міланському тижні моди
Здається, сексуальні корсети - невід'ємна частина образу співачки
Фото Getty Images

Нагадаємо, на своє 66-річчя Мадонна наробила фото у сексі-луках та в обіймах нового коханого.

Як відомо, співачка любить епатувати публіку своїми образами. Якось вона влаштувала фотосесію у корсеті та з Біблією.

Читайте також:

Молодший за її попереднього: Мадонна в Італії засвітилася під ручку з новим бойфрендом-спортсменом. Фото

Стрілянина на весіллі, публічні бійки та арешти: "пекельна" історія кохання Мадонни та Шона Пенна

Мадонна зібрала шістьох нащадків для рідкісного фото

Мадонна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів