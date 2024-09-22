Серпанок до п'ят VS прозоре міні: Мадонна епатувала модну Італію зухвалими луками. Фото

Фото з Instagram Мадонни

66-річна американська співачка Мадонна вразила публіку епатажними образами на показі та вечірці Dolce and Gabbana на Міланському тижні моди.

На модне шоу співачка прийшла у чорному обтислому боді, колготках в сіточку та золотій короні. А поверх всього образу накинула чорну мереживну вуаль, яка прикривала зірку з голови до ніг.

Мадонна вразила всіх своїм образом Фото Getty Images

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А от на вечірку Мадонна прийшла у білому напівпрозорому корсетному платті, яке стилізувала мереживним поясом для панчох. Образ вона довершила хутряним болеро, колготками в сіточку, високими чобітками на шнурівці та прикрасами.

Здається, сексуальні корсети - невід'ємна частина образу співачки Фото Getty Images

Нагадаємо, на своє 66-річчя Мадонна наробила фото у сексі-луках та в обіймах нового коханого.

Як відомо, співачка любить епатувати публіку своїми образами. Якось вона влаштувала фотосесію у корсеті та з Біблією.