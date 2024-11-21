"Жартую, що мій малий - лялька": Маремуха про підбір одягу для сина та які речі обирає для себе

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Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха-Беллє вважає стиль невід'ємною частиною свого Insta-блогу.

За лаштунками шоу "Хто зверху?" 35-річна блогерка розповіла, якого принципу дотримується у підборі гардероба та як одягає 2-річного сина Луку.

"Майже на 85% моя шафа складається з українських брендів. Я їх обожнюю! Мені щастить, бо часто дарують речі. Завжди рада всіх підтримувати! І носити далі той одяг із задоволенням", - зазначила вона.

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"Я не прихильниця секонд-хендів чи сейлів, бо не люблю порпатися в речах. Банально не вмію цього робити! Заздрю людям, у яких виходить знаходити круті луки на знижках чи барахолках", - розповіла блогерка.

"Але в мене є вінтажний плащ Burberry, який купила колись за тисячі три гривень. Також дуже люблю чоловічий одяг. Часто, купуючи речі для чоловіка, підбирала саме так, щоб і мені під гардероб підходило. Або друзі дарували щось йому, я забирала тихенько, і він навіть забував, що то спочатку було його", - сміється Вікторія.

Маремуха також розповіла, що змалечку стильно одягає свого сина Луку й часто знімає його луки в Reels в Instagram.

"У дитинстві я дуже любила вдягати ляльок. Зараз жартую, що мій малий – це моя лялька. Якщо я десь у Європі, то купую одяг не для себе, а для сина. Тому що в нас дуже мало стильних і справді якісних дитячих речей. Тож розумію, що для себе я і в наших брендів знайду багато крутого, а для сина шоплюся за кордоном. Футболки, світшоти, взуття... Дуже люблю обирати речі для нього!", - зізналася блогерка.

Вікторія з сином ввібралися у схожі луки фото з Instagram

"Більше того, Лука розуміє, що це новий одяг. Він одразу його розглядає, сам міряє, біжить до дзеркала. Я ще й коментую: "Син, який ти стильовий!". Він починає усміхатись і крутитись перед дзеркалом. Видно, що йому подобається. Окрема тема – парні луки. Лука любить, коли мама одягнена схоже, як він", - розказала ексмодель.

Маремуха з сином у стильному кежуал-тандемі

Як відомо, Маремуха любить займатися не лише підбором гардероба, а й "фігнею". Раніше вона показувала, якою саме.