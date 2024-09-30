"Живемо окремо": Маремуха стривожила фанів несподіваною заявою про своє сімейне життя
Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха дала підписникам підстави підозрювати, що в її шлюбі з французом Луї не все гаразд.
Натяк на це може критися в її останньому пості в Instagram. Віка показала, як вони з Луї провели вихідні з їхнім 2-річним сином Лукою.
"Наш сімейний тихий вікенд залишу тут ) Попри те, що ми живемо окремо, ми зробили графік так що б однаково виховувати і бачитися з Лукою. А ще обов'язково проводити час всі разом. Для Луки це дуже важливо", - поділилася блогерка.
На запитання фоловерів, чи означає це, що вона та Луї більше не пара, Маремуха поки не відповіла.
Як відомо, свого часу Вікторія та Луї практикували і гостьовий шлюб, і навіть вільний, коли і дружина, і чоловік мали секс на стороні.