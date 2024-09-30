"Живемо окремо": Маремуха стривожила фанів несподіваною заявою про своє сімейне життя

Марія Ткаченко 30 вересня, 14:29
Вікторія Маремуха з чоловіком Луї та сином Лукою

Вікторія Маремуха з чоловіком Луї та їхнім сином Лукою

Блогерка та фіналістка другого сезону "Супермоделі по-українськи" Вікторія Маремуха дала підписникам підстави підозрювати, що в її шлюбі з французом Луї не все гаразд.

Натяк на це може критися в її останньому пості в Instagram. Віка показала, як вони з Луї провели вихідні з їхнім 2-річним сином Лукою.

"Наш сімейний тихий вікенд залишу тут ) Попри те, що ми живемо окремо, ми зробили графік так що б однаково виховувати і бачитися з Лукою. А ще обов'язково проводити час всі разом. Для Луки це дуже важливо", - поділилася блогерка.

Вікторія Маремуха і її син від француза

Віка, Луї та Лука провели вікенд на природі

На запитання фоловерів, чи означає це, що вона та Луї більше не пара, Маремуха поки не відповіла.

Як відомо, свого часу Вікторія та Луї практикували і гостьовий шлюб, і навіть вільний, коли і дружина, і чоловік мали секс на стороні.

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