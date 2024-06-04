43-річна Бюндхен у спортивному бікіні ефектно вигнулася на пляжі. Фото
43-річна бразилійка Жізель Бюндхен – запекла прихильниця здорового способу життя і спорту.
Саме тому одна з найвисокооплачуваніших моделей світу може дозволити собі кампейни, на фото яких треба позувати з голими ногами чи пресом.
Як, наприклад, зйомка для Vaara Studio на тлі морського узбережжя. Кадрами нової колаборації модель поділилася у своєму Instagram.
Як відомо, Бюндхен полюбляє бойові мистецтва. Нині у манекенниці роман із тренером джиу-джитсу, з яким вона тренується вже багато років. Подейкують, що через нього модель пішла від чоловіка, зірки американського футболу Тома Брейді.
Нагадаємо, раніше Бюндхен хизувалася пресом у стильному луці на вечірці в Ріо-де-Жанейро.
Приєднуйтесь до дискусії