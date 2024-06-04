43-річна Бюндхен у спортивному бікіні ефектно вигнулася на пляжі. Фото

Тетяна Сухачова 4 червня, 16:30
Супермодель Жізель Бюндхен

43-річна бразилійка Жізель Бюндхен – запекла прихильниця здорового способу життя і спорту.

Саме тому одна з найвисокооплачуваніших моделей світу може дозволити собі кампейни, на фото яких треба позувати з голими ногами чи пресом.

Як, наприклад, зйомка для Vaara Studio на тлі морського узбережжя. Кадрами нової колаборації модель поділилася у своєму Instagram.


Жізель Бюндхен у купальнику

Жізель часто рекламує саме купальники

Як відомо, Бюндхен полюбляє бойові мистецтва. Нині у манекенниці роман із тренером джиу-джитсу, з яким вона тренується вже багато років. Подейкують, що через нього модель пішла від чоловіка, зірки американського футболу Тома Брейді.

Бюндхен на пляжі в спортивному бікіні

Модель має гнучке і струнке тіло і всіляко це демонструє

Супермодель Жіхель Бюндхен у чорній сукні на пляжі

Нагадаємо, раніше Бюндхен хизувалася пресом у стильному луці на вечірці в Ріо-де-Жанейро.

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