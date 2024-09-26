"Є особистий підтекст": Вакарчук згадав, як написав пісню "Друг", яку гурт ZIFERBLAT переспівав у проєкті Кароль

Український гурт ZIFERBLAT став новим гостем YouTube-шоу співачки Тіни Кароль "Дім звукозапису". Колектив, який брав участь у нацвідборі на Євробачення-2024, переспівав легендарний хіт Океану Ельзи "Друг".

Традиційно Кароль поспілкувалася не лише із музикантами ZIFERBLAT, але й з авторами та виконавцями оригінальної пісні.

Співачка представила новий випуск шоу "Дім звукозапису фото пресслужби "Дім звукозапису"

"Нашу роботу в проєкті "ДЗЗ" можна окреслити одним словом – можливості! Нам було надано у підпорядкування струнний ансамбль, дозволено експериментувати з піснею гурту, на творчості якого ми виросли. Це неймовірна радість, за яку ми вдячні", – прокоментували гурт ZIFERBLAT.

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Гурт переспівав пісню ОЕ "Друг" фото пресслужби "Дім звукозапису"

фото пресслужби "Дім звукозапису"

А от фронтмен ОЕ Святослав Вакарчук поділився історією написання композиції. Він додав, що у ній є й особистий підтекст, який свого часу був актуальний для нього.

"Пісню "Друг" я писав дуже довго. Я прочитав книгу "Хагакуре. Шлях самурая" й мене вразила історія, точніше правило, що справжній самурай ніколи не повинен показати нікому, що він кохає. На ситуацію сучасних стосунків - це класична історія, коли ти дружиш із дівчиною і тобі вона дуже подобається. Ти боїшся зізнатися у цьому і втратити її, навіть, як друга", – сказав він.

Святослав Вакарчук пригадав, як створювалася пісня "Друг" фото пресслужби "Дім звукозапису"

У пісні, безумовно, є особистий підтекст, але вона стала ширшою, ніж моє особисте переживання. "Хочу тебе, хоч й на мить, але й нехай". Ця кінцева фраза, коли ти кажеш "хочу тебе", вона і є суть усієї пісні, коли ти врешті-решт сублімуєш усі свої прагнення, енергії, емоції, і ти кажеш "буде, що буде", – пригадав Вакарчук.

"У пісні, безумовно, є особистий підтекст, але вона стала ширшою, ніж моє особисте переживання" фото пресслужби "Дім звукозапису"

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО (виступ ZIFERBLAT з 37:00):

Нагадаємо, серед гостей шоу уже побували Дмитро Монатік, який переспівав пісню Олександра Положинського, а також Юлія Саніна, яка поринула в українську творчість 60-х.