Кароль відтисканнями у складній йога-позі утерла носа коментаторам-критикам

Марія Мельник 10 вересня, 10:30
Кароль на підлозі

Тіна Кароль утерла носа коментаторам

Співачка Тіна Кароль, яка може похизуватися не лише вокальними, а й спортивними успіхами, в черговий раз здивувала аудиторію.

Цього разу 39-річна співачка зробила відтискання у складній йога-позі.

Днями виконавиця здивувала кількістю відтискань за хвилину, однак отримала чимало дорікань з боку підписників щодо техніки виконання. Тож Тіна вирішила ускладнити задачу і поєднати відтискання з її улюбленою йогою (і водночас утерти носа своїм горе-коментаторам).


Кароль у спортивному повідтискалася
Як завжди знайшлися експерти, які знають краще...
скрін з TikTok
Кароль у йога-позі на килимку

Артистка втерла носа своїм коментаторам

скрін з відео
І перевершила саму себе

І перевершила саму себе

@tinakarol Replying to @dana02__ ♬ original sound - Tina Karol

Нагадаємо, раніше Кароль розповідала, чи робила підтяжку грудей та чи дозволяє собі солодке.

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Тіна Кароль
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