Кароль відтисканнями у складній йога-позі утерла носа коментаторам-критикам

Тіна Кароль утерла носа коментаторам

Співачка Тіна Кароль, яка може похизуватися не лише вокальними, а й спортивними успіхами, в черговий раз здивувала аудиторію.

Цього разу 39-річна співачка зробила відтискання у складній йога-позі.

Днями виконавиця здивувала кількістю відтискань за хвилину, однак отримала чимало дорікань з боку підписників щодо техніки виконання. Тож Тіна вирішила ускладнити задачу і поєднати відтискання з її улюбленою йогою (і водночас утерти носа своїм горе-коментаторам).

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Артистка втерла носа своїм коментаторам скрін з відео

І перевершила саму себе

Нагадаємо, раніше Кароль розповідала, чи робила підтяжку грудей та чи дозволяє собі солодке.