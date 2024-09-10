Кароль відтисканнями у складній йога-позі утерла носа коментаторам-критикам
Співачка Тіна Кароль, яка може похизуватися не лише вокальними, а й спортивними успіхами, в черговий раз здивувала аудиторію.
Цього разу 39-річна співачка зробила відтискання у складній йога-позі.
Днями виконавиця здивувала кількістю відтискань за хвилину, однак отримала чимало дорікань з боку підписників щодо техніки виконання. Тож Тіна вирішила ускладнити задачу і поєднати відтискання з її улюбленою йогою (і водночас утерти носа своїм горе-коментаторам).
Нагадаємо, раніше Кароль розповідала, чи робила підтяжку грудей та чи дозволяє собі солодке.
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