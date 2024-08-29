Зінченки замилували пляжними знімками донечок у брендових фемілі-луках

Родина Зінченків у повному складі фото з Instagram

Футбольне подружжя Влада та Олександр Зінченки виховують двох донечок: 3-річну Єву та 1-річну Лею. Дівчатка ростуть справжніми модницями, доказ чого днями з’явився у вигляді нових фото в Instagram.

На сторінці Єви у соцмережі, яку вочевидь веде дружина спортсмена, опублікували знімки сестричок у брендових фемілі-луках – купальниках Burberry.

Єва і Лея у стильних купальниках фото з Instagram

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Справжні модниці :) фото з Instagram

До речі, це не перший випадок, коли Зінченки обирають для дівчаток саме класичний британський бренд. Раніше Влада разом зі старшою донечкою демонструвала образ в стилі Burberry.

Нагадаємо, про романтичну історію кохання сім’ї Зінченків TabloID розповідав у попередньому матеріалі.