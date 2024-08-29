Зінченки замилували пляжними знімками донечок у брендових фемілі-луках
Футбольне подружжя Влада та Олександр Зінченки виховують двох донечок: 3-річну Єву та 1-річну Лею. Дівчатка ростуть справжніми модницями, доказ чого днями з’явився у вигляді нових фото в Instagram.
На сторінці Єви у соцмережі, яку вочевидь веде дружина спортсмена, опублікували знімки сестричок у брендових фемілі-луках – купальниках Burberry.
До речі, це не перший випадок, коли Зінченки обирають для дівчаток саме класичний британський бренд. Раніше Влада разом зі старшою донечкою демонструвала образ в стилі Burberry.
Нагадаємо, про романтичну історію кохання сім’ї Зінченків TabloID розповідав у попередньому матеріалі.
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