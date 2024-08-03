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"Наше янголятко": Зінченки привітали молодшу донечку із 1-річчям та показали її фотосет просто неба

Тетяна Сухачова 3 серпня, 09:53

Футболіст Олександр Зінченко та його дружина Влада 2-го серпня відзначили 1-річчя молодшої донечки Леї.

З нагоди цього подружжя показало милі світлини іменинниці у соцмережах та адресували крихітці зворушливі вітання.

"Моя мила, сонячна і світла дівчинка. Сьогодні твій перший день народження. Цей рік минув так швидко, що навіть не встигнеш кліпнути очима", – написали Влада і Олександр у спільному пості.

Молодша дочка Олександра і Влади Зінченків

В іменинниці була святкова фотосесія

фото з instagram

"З твоїм народженням наша родина заграла новими барвами. Тепер любові, радості та дитячого сміху стало вдвічі більше. Рости, наша радість, завжди здоровою та нехай твоє дитинство буде найщасливішим. Безмежно любимо і раді, що ти у нас є, наше янголятко", – йдеться у дописі.

Лея – дочка Олександра Зінченка

Дівчинку, ло слова, похрестили в Україні

фото з Instagram
Влада Зінченко з дочкою

Влада також показала інші кадри донечки

фото з instagram
Донька Зінченків Лея
фото з Instagram

Як відомо, Влада та Олександр мають також старшу доньку Єву. Вона народилася у 2021-му, у США.

Сама ж пара проживає у Лондоні, адже Зінченко грає за місцевий "Арсенал". До речі, у Великій Британії народилася їхня молодша дочка Лея.

Нагадаємо, більше про історію кохання Зінченків TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

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