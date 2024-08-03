"Наше янголятко": Зінченки привітали молодшу донечку із 1-річчям та показали її фотосет просто неба

Футболіст Олександр Зінченко та його дружина Влада 2-го серпня відзначили 1-річчя молодшої донечки Леї.

З нагоди цього подружжя показало милі світлини іменинниці у соцмережах та адресували крихітці зворушливі вітання.

"Моя мила, сонячна і світла дівчинка. Сьогодні твій перший день народження. Цей рік минув так швидко, що навіть не встигнеш кліпнути очима", – написали Влада і Олександр у спільному пості.

В іменинниці була святкова фотосесія фото з instagram

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"З твоїм народженням наша родина заграла новими барвами. Тепер любові, радості та дитячого сміху стало вдвічі більше. Рости, наша радість, завжди здоровою та нехай твоє дитинство буде найщасливішим. Безмежно любимо і раді, що ти у нас є, наше янголятко", – йдеться у дописі.

Дівчинку, ло слова, похрестили в Україні фото з Instagram

Влада також показала інші кадри донечки фото з instagram

фото з Instagram

Як відомо, Влада та Олександр мають також старшу доньку Єву. Вона народилася у 2021-му, у США.

Сама ж пара проживає у Лондоні, адже Зінченко грає за місцевий "Арсенал". До речі, у Великій Британії народилася їхня молодша дочка Лея.

Нагадаємо, більше про історію кохання Зінченків TabloID розповідав у попередньому матеріалі.