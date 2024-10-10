Дружина Зінченка з новим кольором волосся показала лондонські будні з чоловіком і доньками
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада запостила в Instagram сімейні будні у Лондоні.
На знімках 28-річна Зінченко показала, як батько проводить час з доньками, та свої спортивні заняття.
Олександ і Влада виховують двох дівчат: старшу доньку Єву та молодшу Лею.
Як відомо, долі Олександра і Влади поєднав саме футбол. У далекому 2016 році дівчина разом із родиною приїхала до Франції підтримати українську збірну на Чемпіонаті Європи, де її відразу помітили. Раніше ТаблоID пригадав цікаву історію кохання зіркової спортивної пари.
Приєднуйтесь до дискусії