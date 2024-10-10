Дружина Зінченка з новим кольором волосся показала лондонські будні з чоловіком і доньками

Зінченки показали своє побутове життя фото з Instagram

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка Влада запостила в Instagram сімейні будні у Лондоні.

На знімках 28-річна Зінченко показала, як батько проводить час з доньками, та свої спортивні заняття.

Олександ і Влада виховують двох дівчат: старшу доньку Єву та молодшу Лею.

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Батькам подобається одягати дівчат однаково

А от мама обирає більш елегантні луки для прогулянок

Приємно спостерігати, як хтось займається спортом, поїдаючи при цьому карторлю-фрі

До речі, днями Влада вирішила відійти від блонду. Цікаво, чи надовго?

Батько замилував фото з молодшею донькою

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І у спортзалі

Як відомо, долі Олександра і Влади поєднав саме футбол. У далекому 2016 році дівчина разом із родиною приїхала до Франції підтримати українську збірну на Чемпіонаті Європи, де її відразу помітили. Раніше ТаблоID пригадав цікаву історію кохання зіркової спортивної пари.