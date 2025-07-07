19-річна донька Фреймут у двоколірній сукні покрасувалася на вечірці подруги в Лондоні

Марія Мельник - 7 липня, 12:00

Старша донька колишньої телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала кадри з британського життя.

У своєму Instagram 19-річна дівчина запостила фото з вечірки подруги, яка відбулася в Лондоні. 

"Святкуємо вічне: витонченість, справжню дружбу та британське сільське життя", - написала Злата.

Донька Фреймут в сукні

Злата попозувала на тлі мальовничих краєвидів


Донька Фреймут з подругою

На знімку донька Фреймут та її подруга

Для дівчини зробили гарне запрошення

Для дівчини зробили гарне запрошення

Нагадаємо, кілька місяців тому Мітчелл, яка живе та навчається у США, розказувала про свої заняття і справи за кордоном.

До речі, останні роки дівчина нерідко навідується в Україну і показує, як проводить час на батьківщині.

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Злата Мітчелл
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