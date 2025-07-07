19-річна донька Фреймут у двоколірній сукні покрасувалася на вечірці подруги в Лондоні
Старша донька колишньої телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала кадри з британського життя.
У своєму Instagram 19-річна дівчина запостила фото з вечірки подруги, яка відбулася в Лондоні.
"Святкуємо вічне: витонченість, справжню дружбу та британське сільське життя", - написала Злата.
Нагадаємо, кілька місяців тому Мітчелл, яка живе та навчається у США, розказувала про свої заняття і справи за кордоном.
До речі, останні роки дівчина нерідко навідується в Україну і показує, як проводить час на батьківщині.
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