19-річна донька Фреймут у двоколірній сукні покрасувалася на вечірці подруги в Лондоні

Старша донька колишньої телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала кадри з британського життя.

У своєму Instagram 19-річна дівчина запостила фото з вечірки подруги, яка відбулася в Лондоні.

"Святкуємо вічне: витонченість, справжню дружбу та британське сільське життя", - написала Злата.

Злата попозувала на тлі мальовничих краєвидів

На знімку донька Фреймут та її подруга

Для дівчини зробили гарне запрошення

Нагадаємо, кілька місяців тому Мітчелл, яка живе та навчається у США, розказувала про свої заняття і справи за кордоном.

До речі, останні роки дівчина нерідко навідується в Україну і показує, як проводить час на батьківщині.