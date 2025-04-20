Фреймут з молодшими дітьми на Великдень зазнімкувалися з її бабусею
Телеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут святкує Великдень в Україні, в родинному колі. Зірка показалася з кошиком у своєї бабусі, в селі Підгірці Львівської області разом з молодшими дітьми.
Освячувати кошики Ольга ходила в українському традиційному одязі. Її 7-річна донечка Євдокія була у довгому синьому платті та білому кардигані, а 8-річний син Валерій - у вишиванці.
Днями Ольга Фреймут з молодшою донечкою показалася у Львові.
До речі, у ведучаї є старша донька - 19-річна Злата, яка нині вчиться та мешкає у США.
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