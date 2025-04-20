Фреймут з молодшими дітьми на Великдень зазнімкувалися з її бабусею

Телеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут святкує Великдень в Україні, в родинному колі. Зірка показалася з кошиком у своєї бабусі, в селі Підгірці Львівської області разом з молодшими дітьми.

Освячувати кошики Ольга ходила в українському традиційному одязі. Її 7-річна донечка Євдокія була у довгому синьому платті та білому кардигані, а 8-річний син Валерій - у вишиванці.

Ольга наробила атмосферних фото з донечкою та кошиками

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Зірка також зазнімкувалася зі своєю бабусею

Святкувати Великдень з'їхалася практично вся родина Фото з Instagram Ольги Фреймут

Головний мамин помічник

Днями Ольга Фреймут з молодшою донечкою показалася у Львові.

До речі, у ведучаї є старша донька - 19-річна Злата, яка нині вчиться та мешкає у США.