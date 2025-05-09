Фреймут розказала про нову роботу та чому чоловіку не подобається її виховання дітей

43-річна телеведуча Оля Фреймут розповіла про свою діяльністю в Лондоні та деталі вихованням дітей з чоловіком.

У розмові з Раміною Есхакзай знаменитість згадала свою минулу роботу у газеті The Sunday Express. Тоді вона була дуже рада писати англійською, ще й про Україну. Але її колонку закрили, і Оля зайнялася новою справою.

"Я робила івенти для компанії, на яких познайомилася з Посольством України. І вони мене запросили на роботу. Ми створили клуб манер, тому що дуже багато жінок, які приїхали з України не мали друзів, і мене попросили зробити проєкт. І ось я зробила лондонський клуб манер, який досі працює", - розповіла Фреймут.

"Ми чотири рази на місяць зустрічаємося. Це такий красивий проєкт, де ми говоримо не тільки про етикет, але й про комунікацію… у нас була англійська мова в стилі BBC, до нас приходили експерти, були мішленівські бармени, стиліст, який займається Vogue та іншим. Це такий клуб, який об'єднав жінок, а на деякі лекції приходять і чоловіки. Працюю офіційно, плачу податки в Британії та в Україні", - зауважила вона.

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Спочатку Оля сумувала за роботою телеведучої, але все ж знайшла своє покликання за кордоном Кадр з відео

Ведуча розповіла про труднощі у побуті, коли в домі жили няні дітей, та про негативний досвід з робітниками:

"Діти самостійні. Школа займається ними. Я одразу попереджаю, що працюю тільки до 14:30, бо далі у мене день розподілений на сім'ю. Раніше були няні, тепер є я. В Україні купа тих няньок була. Вони влаштовувалися, я їх виганяла... вони щось крали. Одна мене дуже боялася і в саду ховалася. Ще одна била мого сина. У мене був такий стан, прірва в кар'єрі, хочеться дома побути, а тут купа цих нянь. Не можу без трусів вибігти, як божевільна. Може я хочу покричати, поплакати, може я хочу на дітей своїх покричати, а тут купа нянь".

Фреймут додала, що зараз у неї вдома у Лондоні немає зайвих працівників і вона сама піклується про дітей після роботи. Також вона сказала, що кричати на дітей у Британії не можна, бо їх можуть забрати, тому вона "навчилася тихо говорити".

Нагадаємо, від свого чоловіка Володимира ведуча виховує 7-річну Євдокію і 8-річного Валерія. Також у неї є старша 19-річна дочка Злата від колишнього Фото instagram

"Коли я почала займатися дітьми, я зрозуміла, скільки втратила поки займалася кар'єрою, коли Злата була (маленькою). Тому для мене зараз велике благословення, що саме тоді я втратила кар'єру телеведучої, я оговталася і зрозуміла, що телебачення в моєму житті вже ніколи не буде", — згадала знаменитість.

Також зірка екранів заговорила про спільне виховання дітей разом із чоловіком Володимиром Локотком. За її словами, вони із коханим не у всьому сходяться.

"Виховувати самій мені було набагато легше. Я могла сама вирішувати, куди йде Злата, могла брати її на зйомки. А коли виховуєш із партнером, чоловіком, то маєш радитися. У нього своє бачення щодо виховання дітей, а в мене його немає. Я бачу тільки, що дітей потрібно страшенно любити. Через це вони мені повилазили на голову. Чоловік проти гаджетів, а я вважаю, що дитина може бути в соцмережах під наглядом і в ігри пограти… Чоловіку також не подобається, що вони пізно лягають спати.

Одного разу до нас прийшли в гості їхні однокласниці й побачили у дітей гаджети. Одна з дівчат підходить до мене й каже: "Мама Євдокії, знаєте, що ви погано виховуєте своїх дітей? Вони у вас такі зіпсовані. У них є гаджети. Будь ласка, зверніться до моєї мами і тоді вона навчить вас виховувати дітей"", — розповіла Фреймут.

Багатодітна мама пояснила, що не обмежує своїх нащадків у використанні телефону, чи перегляду мультиків, які сама любить з ними дивитися. Вона зізнається, що в її дитинстві не вистачало таких речей. А ось Локотко трохи сварить дружину за те, що вона балує малечу

Оля поділилася, що любить балувати дітей іграшками, яких їй самій не вистачало в дитинстві. Вона додала, що її старша донька більше любила косметику і шопінг, а її брату і сестрі подобається бавитися саме дитячими речами. Також Євдокія і Валерій носять звичайний і не брендовий одяг. Ведуча додала, що у її Злати було чимало люксового вбрання у гардеробі.

Раміна поцікавилася в Олі, як так вийшло, що її старша донька зовсім не схожа на свою маму і демонструє більше екстравагантності. Вона відповіла, що це може бути пов'язано з батьком Злати, який є британцем, і культурою, що їй передалася Фото visionbysolar

Фреймут згадала, що її чоловік раніше був її директором. Тоді усі на їхній роботі вважали, що він гей. Коли Олі не виплачували зарплату, вона звернулася до Володимира за допомогою. Але перед цим запитала у свого друга гея, як краще вдягнутися на цю зустріч, щоб мати більше шансів отримати свої гроші. Коли вона увійшла в кабінет майбутнього чоловіка, то розплакалася. Вже пізніше вони з Локотком почали спілкуватися ближче:

"Я думала, що йому більше подобаються чоловіки, бо всі пускали такі чутки… В якийсь момент я відчула, що дуже хочу бачити Володю. Якось на церемонії нагородження біля нього було вільне місце і я взяла й сіла туди. І я не могла звідти встати, якийсь струм, електрика, містика. Я подумала, що більше ніколи звідси нікуди не піду. А другий раз я просто до нього записалася на зустріч, зробила йому подарунок на день народження, обійняла. І тоді зрозуміла, що обіймаю когось дуже рідного. Після того вже він мені почав писати, але ми не одразу почали зустрічатися. У нас був німий роман, коли ми не договорювали один одному, що відчували".

Під час знайомства з чоловіком ведуча була в інших стосунках, які їй дуже подобалися. Якийсь час вони з Володимиром спілкувалися без романтики. Пізніше Оля виступила ініціатором їхніх взаємин Фото instagram

Днями син подружжя святкував день народження. Зіркова мама мило його привітала. Її старша дитина Злата Мітчелл уже живе самостійно в Америці. Родина, яка вже тривалий час мешкає у Британії, приїжджала в Україну на святкування. Також з Євдокією Оля нещодавно засвітилась у Львові.

Фреймут відома своєю любов'ю до елегантного стилю, тому її часто можна побачити в ошатних сукнях та романтичних фотосесіях. А нещодавно вона у яскравому луці позувала на лондонських вулицях.