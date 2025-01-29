Огнєвіч у яскравому топі показала простий рецепт гарбузового супу

Марія Мельник 29 січня, 15:15
Огнєвіч повчила готувати гарбузовий суп
фото з Instagram

Співачка Злата Огнєвіч активно продовжує просувати свою кулінарну рубрику.

Цього разу виконавиця показала, як розбавити сірі будні яскравим гарбузовим супом.

Для приготування знадобиться нарізаний гарбуз, морква, картопля, цибуля, вершки, сіль та перець за смаком.


"Зваріть гарбуз, картоплю та моркву, додайте обсмажену цибулю, спеції та збийте блендером. Вершки – для ніжності", - розказала Злата.

Рецепт супу від Огнєвіч

Співачка додала картоплю до моркви і гарбуза трохи пізніше

Огнєвіч приготувала суп з гарбуза - покроковий рецепт

Поєднала підсмажену цибулю з відвареними овачами

Збила у блендері і прикрасила гарбузовим насінням

Збила у блендері і прикрасила гарбузовим насінням

Нагадаємо, раніше Огнєвіч показувала, як приготувати вареники з вишнями, корисний хачапурі, смаколики з яблук та багато інших корисних страв.

Читайте також:

"Подібні слова можуть ранити": Огнєвіч відреагувала на закиди щодо її віку та іміджу "сексі-тьолочки"

Огнєвіч засвітила струнку фігуру у нюдових ретро-шортиках. Фото

"Справжня насолода": Огнєвіч у вишиванці показала, як готувати вареники з вишнями

Злата Огнєвіч
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів