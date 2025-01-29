Огнєвіч у яскравому топі показала простий рецепт гарбузового супу

Співачка Злата Огнєвіч активно продовжує просувати свою кулінарну рубрику.

Цього разу виконавиця показала, як розбавити сірі будні яскравим гарбузовим супом.

Для приготування знадобиться нарізаний гарбуз, морква, картопля, цибуля, вершки, сіль та перець за смаком.

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"Зваріть гарбуз, картоплю та моркву, додайте обсмажену цибулю, спеції та збийте блендером. Вершки – для ніжності", - розказала Злата.

Співачка додала картоплю до моркви і гарбуза трохи пізніше

Поєднала підсмажену цибулю з відвареними овачами

Збила у блендері і прикрасила гарбузовим насінням

Нагадаємо, раніше Огнєвіч показувала, як приготувати вареники з вишнями, корисний хачапурі, смаколики з яблук та багато інших корисних страв.