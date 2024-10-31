"Подібні слова можуть ранити": Огнєвіч відреагувала на закиди щодо її віку та іміджу "сексі-тьолочки"

Співачка Злата Огнєвіч відповіла на зауваження аудиторії щодо її репертуару.

38-річна виконавиця відреагувала на ейджизм у свій бік та закликала жінок цінувати себе і зрощувати внутрішній стрижень.

Частина аудиторії припустила, що Огнєвіч переживає кризу середнього віку, мовляв, раніше її пісні мали нейтральний відтінок, а ближче до 40 Злата вдарилася до іміджу "сексі-тьолочки".

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Виконавиця не боїться показувати негативні коментарі у свій бік і привселюдно відповідати на них скрін з Instagram

"Я реально кайфую від свого віку і не приховую: мені 38. Вважаю цей період усвідомленим, глибоким і важливим в моєму житті. Коментарі стосовно віку викликають посмішку, але не у всіх жінок такий імунітет, як в мене", - попередила виконавиця.

"Отже, не у всіх жінок такий імунітет на подібний ейджизм у свій бік. Знаю, що подібні слова можуть глибоко ранити і розвинути комплекс неповноцінності, відчуженість. І якщо ви час від часу стикаєтесь з ейджизмом з боку інших, то я щиро бажаю, щоби ці люди якомога скоріше вийшли з кола вашого спілкування.

До речі, ейджизм буває ж і в іншу сторону: "ти ще замолодий для цього". І в усіхсферах життя доводиться стикатися з дискримінацією. Я часто помічаю в нашому суспільстві підвищену "стурбованість" щодо віку. Вказувати на чийсь вік з призми: "ей, ти якийсь неправильний" - верх закомплексованості, і знову ж, ознака незрілого суспільства. В нашому випадку - ще й агресивного (не від хорошого життя)", - пояснила виконавиця.

Нагадаємо, раніше американська акторка Елізабет МакГоверн міркувала про такі проблеми як ейджизм та "male gaze".