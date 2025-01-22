"Справжня насолода": Огнєвіч у вишиванці показала, як готувати вареники з вишнями

Співачка Злата Огнєвіч продовжує ділитися своїми навичками у царині кулінарного мистецтва.

Цього разу виконавиця показала, як приготувати домашні вареники з вишнями.

Для приготування тіста знадобиться: 250 г борошна; 125 мл молока; яйце (невелике); ½ ст. л. соняшникової олії; ¼ ч. л. солі.

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Спершу співачка замісила і розкатала тісто

За допомогою келиха зробила невеликі кружечки

А для начинки необхідні: 200 г вишні без кісточок; 1 ст. л. цукру; ½ ст. л. манки і дрібка солі.

Злата змішала ягоди з цукром, манкою і сіллю.

Підготувала вишні і начинила ними тісто

Відварила вареники

А зверху додала ще трохи начинки

Нагадаємо, раніше Огнєвіч показувала рецепт улюбленого перекусу, ідеального сніданку, овочевого стейку та інші корисні страви.