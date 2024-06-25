Огнєвіч у пір'ї та кільцях уявила себе пташкою в кліпі на саундтрек до "Конотопської відьми". Відео

Злата Огнєвіч створила та випустила саундтрек "Пташка" до стрічки "Конотопська відьма"

Співачка Злата Огнєвіч представила головний саундтрек до фільму-помсти "Конотопська відьма".

До кліпу на пісню "Пташка" увійшли ексклюзивні кадри з фільму, а сама виковиця заспівала у лісі з костюмованими крилами.

Трек "Пташка" відображає непереможний дух і стійкість жінки, її здатність зберігати надію та віру навіть у найскладніші моменти свого життя.

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Окремої уваги заслуговує костюм виконавиці скрін з відео

Фільм "Конотопська відьма", для якого "Пташка" стала саундтреком і головним лейтмотивом, розповідає про відьму з Конотопу, яка закохалась у звичайного хлопця і зреклася своїх відьомських сил заради щастя зі смертним. Однак з початком повномасштабної війни, російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, тож вона вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує криваві кари на вбивць свого нареченого.

"Пташка" – це моя особиста присвята усім жінкам, які на своїх тендітних плечах тримають цілий світ і роблять усе заради безпеки своїх близьких, своєї родини та своєї землі", - прокоментувала співачка.

"Боротьба пташки у пісні така ж відчайдушна, як і внутрішня боротьба героїні за своє власне, щасливе буття", – прокоментувала ідею створення Злата

Обережно, стрічка містить сцени насильства

Нагадаємо, у травні Огнєвіч випустила новий сингл "Кохаю", де висловила одкровення та глибокі емоції.